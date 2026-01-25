Magyar Péter ismét lebukott, és ezt nehéz lesz kimagyarázni

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szerdán, az Európai Parlament strasbourgi ülésén kulcsfontosságú döntés született az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós uniós hitelről, ám Magyar Péter ekkor nem vett részt a szavazáson. Kamerafelvételek tanúsága alapján a Tisza Párt elnöke elhagyta az üléstermet, és a folyosón a Mercosur-megállapodásról készített közösségi médiás videót.
Mercosur-ügy: mást mond, mást tesz a Tisza
A folyosón rögzített videóban Magyar Péter azt állította, hogy az Európai Néppárt kezdeményezte a gazdákat ellehetetlenítő Mercosur-megállapodás elleni fellépést. A valóság ezzel szemben az, hogy bár néhány néppárti képviselő támogatta az indítványt, a Manfred Weber vezette frakció szavazta le legnagyobb arányban az Európai Bírósághoz fordulást. Nem mellékes az sem, hogy az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen írta alá az egyezményt.
A Tisza részéről senki nem adta a nevét az indítványhoz, miközben a fideszes EP-képviselők aláírták és meg is szavazták azt.
Beszédes az is, hogy Raskó György, a Tisza agrárszakértője nyíltan kiállt a Mercosur-megállapodás mellett.
Magyar Péter, aki nem volt ott a döntésnél
A lap szerint Magyar Péter később azt állította, hogy a Tisza nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, és „kézfeltartással” ellene szavaztak.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő azonban rámutatott: a kézfelemeléses voksolás még kedden történt, és csupán a sürgősségi eljárásról szólt, nem magáról a hitelről.
A tényleges, szerdai szavazáson Magyar Péter nem vett részt, így nem is szavazott a kérdésben. Bár a közös hitelfelvételt végül elfogadták, Magyarország – Szlovákia és Csehország mellett – nem vállal pénzügyi szerepet benne. A történtek újabb példái annak, hogy Magyar Péter szavai és tettei között egyre látványosabb az ellentmondás.