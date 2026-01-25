Hírlevél
Háború

Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

magyar péter

Magyar Péter ismét lebukott, és ezt nehéz lesz kimagyarázni

4 perce
Miközben nyilvánosan tiltakozik az Európai Unió eladósítása ellen, Tisza Párt elnöke nem volt bent az ülésteremben, amikor az Európai Parlament az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről szavazott. Magyar Péter a voksolás idején a folyosón forgatott Facebook-videót egy másik témáról – írta a Magyar Nemzet.
magyar péterukrajnamagyar nemzettisza párthitel

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szerdán, az Európai Parlament strasbourgi ülésén kulcsfontosságú döntés született az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós uniós hitelről, ám Magyar Péter ekkor nem vett részt a szavazáson. Kamerafelvételek tanúsága alapján a Tisza Párt elnöke elhagyta az üléstermet, és a folyosón a Mercosur-megállapodásról készített közösségi médiás videót.

Magyar Péter
Magyar Péter gondosan távolmaradt a fontos döntéseknél (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Mercosur-ügy: mást mond, mást tesz a Tisza

A folyosón rögzített videóban Magyar Péter azt állította, hogy az Európai Néppárt kezdeményezte a gazdákat ellehetetlenítő Mercosur-megállapodás elleni fellépést. A valóság ezzel szemben az, hogy bár néhány néppárti képviselő támogatta az indítványt, a Manfred Weber vezette frakció szavazta le legnagyobb arányban az Európai Bírósághoz fordulást. Nem mellékes az sem, hogy az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen írta alá az egyezményt. 

A Tisza részéről senki nem adta a nevét az indítványhoz, miközben a fideszes EP-képviselők aláírták és meg is szavazták azt. 

Beszédes az is, hogy Raskó György, a Tisza agrárszakértője nyíltan kiállt a Mercosur-megállapodás mellett.

Dömötör Csaba: Így támogatták a tiszások Ursula von der Leyen ügyét

Magyar Péter, aki nem volt ott a döntésnél

A lap szerint Magyar Péter később azt állította, hogy a Tisza nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, és „kézfeltartással” ellene szavaztak. 

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő azonban rámutatott: a kézfelemeléses voksolás még kedden történt, és csupán a sürgősségi eljárásról szólt, nem magáról a hitelről.

A tényleges, szerdai szavazáson Magyar Péter nem vett részt, így nem is szavazott a kérdésben. Bár a közös hitelfelvételt végül elfogadták, Magyarország – Szlovákia és Csehország mellett – nem vállal pénzügyi szerepet benne. A történtek újabb példái annak, hogy Magyar Péter szavai és tettei között egyre látványosabb az ellentmondás.

