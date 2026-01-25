Magyar Péter ismét lebukott, és ezt nehéz lesz kimagyarázni

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szerdán, az Európai Parlament strasbourgi ülésén kulcsfontosságú döntés született az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós uniós hitelről, ám Magyar Péter ekkor nem vett részt a szavazáson. Kamerafelvételek tanúsága alapján a Tisza Párt elnöke elhagyta az üléstermet, és a folyosón a Mercosur-megállapodásról készített közösségi médiás videót.

Magyar Péter gondosan távolmaradt a fontos döntéseknél (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Mercosur-ügy: mást mond, mást tesz a Tisza

A folyosón rögzített videóban Magyar Péter azt állította, hogy az Európai Néppárt kezdeményezte a gazdákat ellehetetlenítő Mercosur-megállapodás elleni fellépést. A valóság ezzel szemben az, hogy bár néhány néppárti képviselő támogatta az indítványt, a Manfred Weber vezette frakció szavazta le legnagyobb arányban az Európai Bírósághoz fordulást. Nem mellékes az sem, hogy az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen írta alá az egyezményt.

A Tisza részéről senki nem adta a nevét az indítványhoz, miközben a fideszes EP-képviselők aláírták és meg is szavazták azt.

Beszédes az is, hogy Raskó György, a Tisza agrárszakértője nyíltan kiállt a Mercosur-megállapodás mellett.