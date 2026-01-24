Eljárt a szája Magyar Péter ukrán kémbarátjának

Magyar Péter ukrán (kém)testvére, Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését – számolt be a Mandiner.

Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Mandiner)

Magyar Péter embere csúnyán elszólta magát

Természetesen a Tisza Párt vezet. Mondhatjuk úgy, hogy vannak remények arra, hogy idén Magyarországon történelmi változások mennek végbe, és megváltozik a hatalom”

– fogalmazott az ukrán NV rádiócsatornának adott interjúban Tseber Roland.

Amikor Orbán Viktor Donald Trumphoz repül az Amerikai Egyesült Államokba, egyértelműen egy oroszbarát narratívát játszik, és Ukrajna ellen irányul. Ami Magyar Pétert illeti, ő – mondjuk úgy – magyar érdekeket képviselő politikus, egyben európai és nyugati orientációjú politikus. Ezért győzelme esetén természetesen változhat a helyzet Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében.

– tette hozzá.

A Magyarországról kitiltott ukrán kém azt is elárulta:

Tudomásom szerint – és ezt talán eddig még senki nem mondta ki nyilvánosan, de most elmondom – az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését.”

Madarat tolláról

Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi, teljes nevén Tseber Roland Ivanovics a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Tseber ellen beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el a magyar hatóságok,

ami nem volt véletlen. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar szolgálatok adataira hivatkozva közölte, hogy