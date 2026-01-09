Magyar Péter vakon engedelmeskedne Brüsszelnek

Menczer Tamás arról beszélt, hogy a választás tétje a brüsszeli út és a magyar út közötti döntés. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter – már ha megadatna neki – a brüsszeli elvárásokat teljesítené, míg a Fidesz a békét, a biztonságot és a családoknál maradó pénzt képviseli.
Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a választás tétje a brüsszeli és a magyar út közötti döntés. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója minden kétséget eloszlatva kijelentette, hogy Magyar Péter a brüsszeli elvárásokat teljesítené, a lenne rá lehetősége.
Menczer Tamás: Magyar Péter a brüsszeli útra terelné Magyarországot
Pontosan azt tenné, amit Webertől és Brüsszelből parancsba kap, legyen az:
- Ukrajna uniós tagságának támogatása
- a háború támogatása
- a bevándorlók befogadása
- a magyarok pénzének elvétele a tiszás megszorítócsomagon keresztül, vagy
- a magyar pénzek elküldése Ukrajnába.
Mi a magyar utat javasoljuk, mert az békét jelent, biztonságot és azt, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.”
– fogalmazott.
