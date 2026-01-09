Magyar Péter vakon engedelmeskedne Brüsszelnek

Hírlevél
Menczer Tamás arról beszélt, hogy a választás tétje a brüsszeli út és a magyar út közötti döntés. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter – már ha megadatna neki – a brüsszeli elvárásokat teljesítené, míg a Fidesz a békét, a biztonságot és a családoknál maradó pénzt képviseli.
Menczer TamásBrüsszelFideszMagyar Péter

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a választás tétje a brüsszeli és a magyar út közötti döntés. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója minden kétséget eloszlatva kijelentette, hogy Magyar Péter a brüsszeli elvárásokat teljesítené, a lenne rá lehetősége.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter a brüsszeli útra terelné Magyarországot. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség
Menczer Tamás: Magyar Péter a brüsszeli útra terelné Magyarországot

 Pontosan azt tenné, amit Webertől és Brüsszelből parancsba kap, legyen az:

  • Ukrajna uniós tagságának támogatása
  • a háború támogatása
  • a bevándorlók befogadása
  • a magyarok pénzének elvétele a tiszás megszorítócsomagon keresztül, vagy
  • a magyar pénzek elküldése Ukrajnába.

Mi a magyar utat javasoljuk, mert az békét jelent, biztonságot és azt, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.”

– fogalmazott.

 

