Ukrajna minden reményét Magyar Péter választási győzelmébe fekteti

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az ukrán narratíva központi eleme, hogy egy Brüsszel-párti kormány megszüntetné azokat az akadályokat, amelyek jelenleg a háborúban álló ország EU-csatlakozási folyamata és pénzügyi támogatása előtt állnak – állapítja meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Magyar Péter politikai sikerének reményét az ukrán érdekek szempontjából kedvező fejleményként állítják be.
választás2026BrüsszelUkrajnaMagyar Péter

Az ukrán sajtóban és a politikai közbeszédben egyre markánsabban jelenik meg az a várakozás, amely Magyar Péter politikai szerepvállalásához és egy esetleges magyarországi kormányváltáshoz kapcsolódik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal által elemzett médiumok szerint Magyarország kulcsszereplő Ukrajna európai integrációjának, háborús finanszírozásának és uniós törekvéseinek alakulásában.

Magyar Péter győzelmének reményébe kapaszkodik Ukrajna (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)
A Magyar Péterhez fűzött várakozásoknak több ukrán politikus is hangot adott

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter nyilvános megszólalásában egyértelművé tette, hogy Kijev egy Ukrajna iránt elkötelezett magyar kormányban bízik. Tseber Roland, a tavalyi ukrán kémbotrány kulcsfigurája is hasonlóan fogalmazott, amikor

 Magyar Pétert olyan európai politikusként jellemezte, akit Ukrajnában komoly remények öveznek.

Az ukrán sajtóban és az elemzők között is visszatérő állítás, hogy a jelenlegi magyar kormány az egyik legfőbb akadálya Ukrajna uniós integrációjának. Több befolyásos médium és szakértő szerint ez a helyzet kizárólag egy hatalomváltással változhat meg. Ennek megfelelően a magyar belpolitikai folyamatokat – különösen az ellenzék szerepét – kiemelt figyelemmel követik.

Az SZH elemzése rámutat: 

nem elszigetelt véleményekről, hanem koherens, egymást erősítő narratíváról van szó, amely az ukrán érdekek szempontjából kedvező fejleményként keretezi Magyar Péter lehetséges politikai sikerét. A vizsgált médiumok jelentős része uniós és transzatlanti finanszírozási forrásokhoz kötődik, és aktívan közvetíti a brüsszeli álláspontot az ukrán nyilvánosság felé.

 

 

