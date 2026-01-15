Ukrajna minden reményét Magyar Péter választási győzelmébe fekteti

Az ukrán sajtóban és a politikai közbeszédben egyre markánsabban jelenik meg az a várakozás, amely Magyar Péter politikai szerepvállalásához és egy esetleges magyarországi kormányváltáshoz kapcsolódik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal által elemzett médiumok szerint Magyarország kulcsszereplő Ukrajna európai integrációjának, háborús finanszírozásának és uniós törekvéseinek alakulásában.

Magyar Péter győzelmének reményébe kapaszkodik Ukrajna ( Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)

A Magyar Péterhez fűzött várakozásoknak több ukrán politikus is hangot adott

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter nyilvános megszólalásában egyértelművé tette, hogy Kijev egy Ukrajna iránt elkötelezett magyar kormányban bízik. Tseber Roland, a tavalyi ukrán kémbotrány kulcsfigurája is hasonlóan fogalmazott, amikor

Magyar Pétert olyan európai politikusként jellemezte, akit Ukrajnában komoly remények öveznek.

Az ukrán sajtóban és az elemzők között is visszatérő állítás, hogy a jelenlegi magyar kormány az egyik legfőbb akadálya Ukrajna uniós integrációjának. Több befolyásos médium és szakértő szerint ez a helyzet kizárólag egy hatalomváltással változhat meg. Ennek megfelelően a magyar belpolitikai folyamatokat – különösen az ellenzék szerepét – kiemelt figyelemmel követik.

Az SZH elemzése rámutat: