Ukrajna minden reményét Magyar Péter választási győzelmébe fekteti

Az ukrán sajtóban és a politikai közbeszédben egyre markánsabban jelenik meg az a várakozás, amely Magyar Péter politikai szerepvállalásához és egy esetleges magyarországi kormányváltáshoz kapcsolódik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal által elemzett médiumok szerint Magyarország kulcsszereplő Ukrajna európai integrációjának, háborús finanszírozásának és uniós törekvéseinek alakulásában.
A Magyar Péterhez fűzött várakozásoknak több ukrán politikus is hangot adott
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter nyilvános megszólalásában egyértelművé tette, hogy Kijev egy Ukrajna iránt elkötelezett magyar kormányban bízik. Tseber Roland, a tavalyi ukrán kémbotrány kulcsfigurája is hasonlóan fogalmazott, amikor
Magyar Pétert olyan európai politikusként jellemezte, akit Ukrajnában komoly remények öveznek.
Az ukrán sajtóban és az elemzők között is visszatérő állítás, hogy a jelenlegi magyar kormány az egyik legfőbb akadálya Ukrajna uniós integrációjának. Több befolyásos médium és szakértő szerint ez a helyzet kizárólag egy hatalomváltással változhat meg. Ennek megfelelően a magyar belpolitikai folyamatokat – különösen az ellenzék szerepét – kiemelt figyelemmel követik.
Az SZH elemzése rámutat:
nem elszigetelt véleményekről, hanem koherens, egymást erősítő narratíváról van szó, amely az ukrán érdekek szempontjából kedvező fejleményként keretezi Magyar Péter lehetséges politikai sikerét. A vizsgált médiumok jelentős része uniós és transzatlanti finanszírozási forrásokhoz kötődik, és aktívan közvetíti a brüsszeli álláspontot az ukrán nyilvánosság felé.