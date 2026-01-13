Magyar Péterék itthon hallgatnak arról, amit Brüsszelben tesznek

Péter most éppen azzal szórakozik, hogy honlapcímeket jegyez be máskor, makulátlan konyhában süt, főz vagy éppen százféle szögből fotóztatja magát. Ez a díszlet, ez az előtér. Na de mi zajlik a háttérben? – tette fel a kérdést Facebook-videójában Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hónapok szavazásai világosan megmutatják, milyen irányt képviselnek Magyar Péterék Brüsszelben. Felidézte: a legutóbbi plenáris ülésen megszavazták, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós hadi alapokhoz, majd a költségvetési szavazáskor további forrásokat ítéltek meg Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan több pénzt irányoztak elő a migrációs paktum végrehajtására is, amely a migránsok kötelező szétosztását jelenti.

Magyar Péterék a magyar érdekek ellen

A képviselő szerint mindez szorosan összefügg az Európai Néppárt politikájával, amelynek több ellenzéki szereplő is tagja. Dömötör Csaba emlékeztetett: ugyanebben az időszakban olyan állásfoglalásokat is elfogadtak, amelyek a rezsicsökkentés kivezetésére, valamint a keleti energiaimport betiltására szólítanak fel – mindkettő magasabb energiaárakat eredményezne a családok számára.

Hozzátette: megszavazták az ingyenes öntözővíz használatát kritizáló jelentést is, miközben a frakciójuk áterőltette a Mercosur-megállapodást.

Ez a latin-amerikai piacok megnyitását jelentené, miközben Ukrajna irányából is megnyitnák az uniós piacokat, és ezzel párhuzamosan 20 százalékkal csökkentenék az európai gazdák támogatását.

Dömötör Csaba szerint külön beszédes, hogy a Tisza Párt képviselői felszólalásaik jelentős részét – saját megfogalmazása szerint mintegy 80 százalékát – arra fordítják, hogy Magyarországot bírálják. Emellett büszkén beszélnek arról is, hogy szerintük jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert az gazdasági károkat okoz az országnak, ami politikai hasznot hozhat számukra a választásokon.

A Fidesz EP-képviselője úgy látja: ezekről a döntésekről és álláspontokról itthon nem beszélnek.

Dömötör Csaba szerint ezért nem az a lényeg, mit mutatnak a kirakatban, hanem az, mit tennének kormányon.