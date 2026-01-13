Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Most jött

Grönland meghozta a döntést – ezt üzenték Trumpnak

dömötör csaba

Magyar Péterék itthon hallgatnak arról, amit Brüsszelben tesznek

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem a kirakat számít, hanem az, ami a háttérben zajlik – fogalmazott Facebook-videójában Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője szerint miközben Magyar Péter látványos imázsépítéssel foglalkozik, brüsszeli szavazásaik világosan megmutatják, hogy Tisza Párt Ukrajna finanszírozását, a migrációs paktumot és más magyar érdekekkel szembemenő döntéseket támogat az Európai Parlamentben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dömötör csabatisza pártmagyar péter

Péter most éppen azzal szórakozik, hogy honlapcímeket jegyez be máskor, makulátlan konyhában süt, főz vagy éppen százféle szögből fotóztatja magát. Ez a díszlet, ez az előtér. Na de mi zajlik a háttérben? – tette fel a kérdést Facebook-videójában Dömötör Csaba.

Manfred Weber és Magyar Péter Forrás: Facebook
 

A Fidesz EP-képviselője felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hónapok szavazásai világosan megmutatják, milyen irányt képviselnek Magyar Péterék Brüsszelben. Felidézte: a legutóbbi plenáris ülésen megszavazták, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós hadi alapokhoz, majd a költségvetési szavazáskor további forrásokat ítéltek meg Ukrajnának. Ezzel párhuzamosan több pénzt irányoztak elő a migrációs paktum végrehajtására is, amely a migránsok kötelező szétosztását jelenti.

 

Magyar Péterék a magyar érdekek ellen

A képviselő szerint mindez szorosan összefügg az Európai Néppárt politikájával, amelynek több ellenzéki szereplő is tagja. Dömötör Csaba emlékeztetett: ugyanebben az időszakban olyan állásfoglalásokat is elfogadtak, amelyek a rezsicsökkentés kivezetésére, valamint a keleti energiaimport betiltására szólítanak fel – mindkettő magasabb energiaárakat eredményezne a családok számára.

Hozzátette: megszavazták az ingyenes öntözővíz használatát kritizáló jelentést is, miközben a frakciójuk áterőltette a Mercosur-megállapodást. 

Ez a latin-amerikai piacok megnyitását jelentené, miközben Ukrajna irányából is megnyitnák az uniós piacokat, és ezzel párhuzamosan 20 százalékkal csökkentenék az európai gazdák támogatását.

Dömötör Csaba szerint külön beszédes, hogy a Tisza Párt képviselői felszólalásaik jelentős részét – saját megfogalmazása szerint mintegy 80 százalékát – arra fordítják, hogy Magyarországot bírálják. Emellett büszkén beszélnek arról is, hogy szerintük jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert az gazdasági károkat okoz az országnak, ami politikai hasznot hozhat számukra a választásokon.

A Fidesz EP-képviselője úgy látja: ezekről a döntésekről és álláspontokról itthon nem beszélnek. 

Dömötör Csaba szerint ezért nem az a lényeg, mit mutatnak a kirakatban, hanem az, mit tennének kormányon.

Hozzátette: ha hatalomra kerülnének, pontosan azt csinálnák Magyarországon, amit most Brüsszelben tesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!