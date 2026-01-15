Magyar Péterék megpróbálták letagadni terveiket, csúnyán lebuktak

Hírlevél
Adót akarnak emelni és megszorításokat akarnak bevezetni. Nem mi mondjuk; a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója által felvételen Tarr Zoltán, Bod Péter Ákos és Kéri László megszólalásai láthatók. Ezek egyértelműen jelzik, hogy valójában mire készülnek Magyar Péter támogatói.
magyar péterfidesztisza párt

Adót akarnak emelni és megszorításokat akarnak bevezetni. Nem mi mondjuk; a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik. Tarr Zoltán pedig nyíltan elmondta azt is, hogy ezt el fogják titkolni és le fogják tagadni a valódi terveiket. A Napnál is világosabb, hogy mire készülnek, hiába hazudnak róla.  Ahogy az is világossá vált mostanra, hogy a Fidesz a biztos választás – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Magyar Péter, Tisza Párt
Fotó: Balint Szentgallay / AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója által posztolt felvételen először Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője látható, aki azt mondta: nem mondanak el mindent, mert akkor megbuknak. Megszólal még Bod Péter Ákos, a Tisza gazdasági szakértője is, aki szerint bölcs, hogy Magyar Péter nem beszél a megszorításokról a választások előtt. Kéri László pedig arról beszél, hogy az egykulcsos adó egy badarság. Magyar Péter pedig azt mondja, hogy a szakértők, akik felszólalnak a Tisza rendezvényen, azok az ő álláspontját képviselik.

 

