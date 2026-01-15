Magyar Péterék megpróbálták letagadni terveiket, csúnyán lebuktak

Adót akarnak emelni és megszorításokat akarnak bevezetni. Nem mi mondjuk; a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik. Tarr Zoltán pedig nyíltan elmondta azt is, hogy ezt el fogják titkolni és le fogják tagadni a valódi terveiket. A Napnál is világosabb, hogy mire készülnek, hiába hazudnak róla. Ahogy az is világossá vált mostanra, hogy a Fidesz a biztos választás – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Fotó: Balint Szentgallay / AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója által posztolt felvételen először Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője látható, aki azt mondta: nem mondanak el mindent, mert akkor megbuknak. Megszólal még Bod Péter Ákos, a Tisza gazdasági szakértője is, aki szerint bölcs, hogy Magyar Péter nem beszél a megszorításokról a választások előtt. Kéri László pedig arról beszél, hogy az egykulcsos adó egy badarság. Magyar Péter pedig azt mondja, hogy a szakértők, akik felszólalnak a Tisza rendezvényen, azok az ő álláspontját képviselik.