Magyar Péterék ukrán zászlós pólót húznak fel, a Fidesz számára a piros–fehér–zöld az első

Három ok, egy név

Menczer Tamás szerint a Fidesz fölényének három világos oka van: az első a biztonságpolitika, a második a valódi munka a választókörzetekben, nem pedig „Facebook-posztolás”, a harmadik pedig egy név. Mint mondta:

A harmadik ok egészen rövid, úgy hívják: Orbán Viktor”.

A politikus élesen bírálta Magyar Péter és a tiszások brüsszeli szerepvállalását is, kiemelve: míg ők ukrán zászlós pólót húznak fel, addig a Fidesz számára a piros–fehér–zöld az első. Menczer Tamás szerint a munka adott, a cél egyértelmű: