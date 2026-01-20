Brüsszeli gazdái tilthatták meg Magyar Péternek, hogy megszólaljon

Akkor jöjjenek a tények a Mercosurról és a strasbourgi tüntetésről. Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot – írta Dömötör Csaba a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter megint lebukott (Fotó: YouTube)

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette:

Miközben Magyar Péter a zárt Facebook-élőjében előadta, hogy „nem támogatják a Mercosur-megállapodást”, ugyanebben az időpontban a saját frakcióvezetője az Európai Parlament falai között sajtótájékoztatót tartott arról, hogy az EPP nagy szélességgel támogatja azt. Ezt az egészet Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze. Von der Leyen is ebből a pártból érkezik, Weber úr is, mint ahogy Hansen agrárbiztos is. Ebből a megállapodásból az EP-s nagykoalíció támogatása nélkül nem lett volna semmi.

Az a baj ezzel a megállapodással, hogy az EU-ukrán megállapodással együtt úgy nyitják meg az uniós piacokat, hogy közben csökkentik a gazdák támogatását. A gazdáknak kevesebb pénzből kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel.

Magyar Péter azt is állította, hogy a fideszes képviselők nincsenek jelen a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen, ami egyszerű hazugság. Ezzel szemben tény, hogy a tüntetésen egy külön részt szenteltek az EP-képviselők színpadi felszólalásainak. A Tisza Párt elnöke a beállított fotókon és a Facebook-élőzésen kívül arra már nem vette a bátorságot, hogy ott is felszólaljon. Abszurd is lett volna, ha közben Weber úr a parlamenti épület biztonságában arról regél, hogy miért is jó a megállapodás.

Dömötör Csaba hozzátette:

Én viszont felszólaltam, a tiszások a környéken sem voltak, korábban csináltak magukról egy beállított csoportképet, majd szépen elillantak. Ennél jóval fontosabb, hogy hétfőn együttes ülést tartott az EP mezőgazdasági és költségvetési bizottsága. Leginkább az agrártámogatások csökkentéséről volt szó. A reptéri pózolós fotóra a Tisza Párt elnökének volt ideje, de az ülésen egyáltalán nem vett részt.

Jöjjön a brutális tény: Magyar Péter 372 napja nem szólalt fel a saját szakbizottsága ülésein. Sem a Mercosur ügyéről, sem akármi másról. Ez több, mint egy év! A szponzorai, támogatói és jelölői közben elvégezték a piszkos munkát. Végrehajtják azokat a terveket, amelyeket a magyarok előtt ő szemrebbenés nélkül letagad!

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.