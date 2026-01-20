Európa élvonalában van a magyar szakképzés

A magyar szakképzés ma Európa élvonalába tartozik, célunk pedig az, hogy a fiatalok piacképes tudással és biztos jövőképpel indulhassanak el a nagybetűs élet felé – közölte Hankó Balázs a gödöllői Madách Imre Technikum és Szakképző Iskolában. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette, az intézményben majdnem 1500 diák tanul, akik közül minden második felnőttképzésben vesz részt, ez is azt mutatja, hogy a szakképzés népszerű a fiatalok körében.

A tavalyi felvételi során minden ötödik diák a magyar szakképzésből nyert felvételt az egyetemre (Fotó: Facebook)

Dobogós helyen áll a magyar szakképzés

Emlékeztetett, hogy a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja, az OECD szerint pedig a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is a harmadik legjobb.

Ez a siker három pillérre épül: a tehetséges diákokra, akik ösztöndíjat kapnak, és duális képzésben vesznek részt, az oktatókra, akiknek az elmúlt években két és félszeresére emelték a bérét, valamint a megújuló infrastruktúrára.

– Az elmúlt években 65 százalékkal nőtt szakképzésből a felsőoktatásba lépők száma, a tavalyi felvételi során minden ötödik diák szakképzésből nyert felvételt az egyetemre.