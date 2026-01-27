Magyarország azonnal belépne a háborúba – de nem a Fidesz-kormány alatt! 

Az ukrán sajtó várakozásai szerint Magyarország azonnal belépne a háborúba egy kormányváltás után. Sajnos, igazuk van – mondta Németh Balázs arra a sajtóhírre reagálva, hogy Magyarország harci gépeket adna Ukrajnának. A Fidesz szóviője és országgyűlési képviselőjelölje úgy fogalmazott, a cseh elnök háborúpárti, és azt ígérte Zelenszkijnek, hogy harci gépeket adna neki, de az új Babis-kormány ezt megakadályozta.

És emiatt írja az ukrán sajtó, hogy a prágai üzlet nem jött össze, de majd áprilisban kormányváltás lesz Magyraországon, egy ukrán-, háborúbarát kormány, és akkor majd jöhetnek Magyarországról a harci gépek

– mondta Németh Balázs, leszögezve, ezt kell megakadályozni.