Magyarország azonnal belépne a háborúba – de nem a Fidesz-kormány alatt! 

Magyarország nem fog harci gépeket adni Ukrajnának, legalábbis ha nemzeti kormánya marad az országnak – szögezte le a Fidesz szóvivője. Németh Balázs azt is elárulta, miért híresztelnek ilyeneket az ukrán sajtóban.
Az ukrán sajtó várakozásai szerint Magyarország azonnal belépne a háborúba egy kormányváltás után. Sajnos, igazuk van – mondta Németh Balázs arra a sajtóhírre reagálva, hogy Magyarország harci gépeket adna Ukrajnának. A Fidesz szóviője és országgyűlési képviselőjelölje úgy fogalmazott, a cseh elnök háborúpárti, és azt ígérte Zelenszkijnek, hogy harci gépeket adna neki, de az új Babis-kormány ezt megakadályozta.
És emiatt írja az ukrán sajtó, hogy a prágai üzlet nem jött össze, de majd áprilisban kormányváltás lesz Magyraországon, egy ukrán-, háborúbarát kormány, és akkor majd jöhetnek Magyarországról a harci gépek
– mondta Németh Balázs, leszögezve, ezt kell megakadályozni.
