Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum rendelkezéseit

Nem kulturális feszültségekről, hanem súlyos közbiztonsági és terrorfenyegetéssel kapcsolatos problémákról van szó – jelentette ki Facebook-videójában Bóka János az Európát sújtó zavargásokkal kapcsolatban.

Magyarország nem fogja végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit (Fotó: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)

Az uniós ügyekért felelős miniszter szerint 2026 ebből a szempontból is sorsdöntő év lesz Magyarország számára. Elvileg 2026 júniusától ugyanis hatályba lépnének az uniós migrációs paktum rendelkezései. Ezek alapján Magyarországnak évente fokozatosan növekvő számban kellene menekültkérelmeket elbírálnia, a végső szakaszban több mint 23 ezer ügyet évente.

Magyarország nem hajtja végre

Bóka János rámutatott:

ennek végrehajtásához körülbelül tízezer fős határ menti kapacitást kellene kiépíteni, ami lényegében egy tízezer fős migránstábor létrehozását jelentené.

A miniszter szerint ez önmagában is komoly kockázatokat hordozna Magyarország biztonságára nézve.

A kötelezettségek azonban itt nem érnének véget.

Az uniós szabályozás értelmében Magyarországnak úgynevezett „szolidaritási alapon” más nyugat-európai országokban benyújtott menedékkérelmek elbírálásában is részt kellene vennie, sőt menedékkérőket is át kellene vennie. Bóka János abszurdnak nevezte azt a megközelítést, hogy Brüsszel nem tekinti szolidaritásnak a külső határok védelmét, miközben újabb terheket róna a határországokra.

„Magyarország nem fogja végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit” – írta Bóka János.