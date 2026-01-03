Hírlevél
Robbanás, füst, repülőgépek – Valami történik! Kitörhetett egy új háború?

Magyarország

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb kemény felszólalás rázta meg az Európai Parlamentet, amikor egy német képviselő nyíltan kérdőjelezte meg az uniós „jogállamisági” felháborodás őszinteségét. A Magyarországot megvédő beszédre Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár, egykori EP-képviselő is reagált közösségi oldalán.
MagyarországHidvéghi Balázskettős mérceEurópai Parlament

Tomasz Froelich az Európai Parlament plenáris ülésén élesen bírálta azt a gyakorlatot, amely szerinte politikai fegyverként használja a jogállamiság fogalmát, és külön kiemelte a Magyarország elleni kettős mércét. 

Magyarország
Hidvéghi Balázs egy, Magyarország mellett nyíltan szót emelő EP-képviselőről osztott meg videót (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)

Susannát nem Magyarországon fojtotta meg egy iraki, és Lolát sem Magyarországon fojtotta meg egy algériai. Hol volt akkor a felháborodásuk? Hol voltak a nagy jogállamisági eljárásaik?” 

– fogalmazott a képviselő.

Németh Balázs: Biztosan ilyen Európát akarunk? – videó

Amiről Brüsszel hallgat

Froelich szerint miközben Magyarországot folyamatos támadások érik, az Európai Unió vezetése következetesen elnéző azokkal az országokkal szemben, ahol valós biztonsági és jogállami problémák jelentkeznek. Felvetette: 

Németországban megfigyelések, Franciaországban politikai kirakatperek, Romániában érvénytelenített választások, Lengyelországban bosszúigazságszolgáltatás zajlik – ezek mégsem váltanak ki hasonló hevességű reakciókat.

A képviselő szerint a valódi konfliktus oka az, hogy Magyarország ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz, a határok védelméhez, a családhoz és a keresztény értékekhez. Úgy véli, az EP egyes szereplői kampányszínpadként használják a parlamentet, miközben „sokszínűséget” hirdetnek, de büntetnek mindenkit, aki nem hajlandó feladni saját identitását. Ez – fogalmazott – nem értékvédelem, hanem értékimperializmus.

