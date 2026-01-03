Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Amiről Brüsszel hallgat

Froelich szerint miközben Magyarországot folyamatos támadások érik, az Európai Unió vezetése következetesen elnéző azokkal az országokkal szemben, ahol valós biztonsági és jogállami problémák jelentkeznek. Felvetette:

Németországban megfigyelések, Franciaországban politikai kirakatperek, Romániában érvénytelenített választások, Lengyelországban bosszúigazságszolgáltatás zajlik – ezek mégsem váltanak ki hasonló hevességű reakciókat.

A képviselő szerint a valódi konfliktus oka az, hogy Magyarország ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz, a határok védelméhez, a családhoz és a keresztény értékekhez. Úgy véli, az EP egyes szereplői kampányszínpadként használják a parlamentet, miközben „sokszínűséget” hirdetnek, de büntetnek mindenkit, aki nem hajlandó feladni saját identitását. Ez – fogalmazott – nem értékvédelem, hanem értékimperializmus.