Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Tomasz Froelich az Európai Parlament plenáris ülésén élesen bírálta azt a gyakorlatot, amely szerinte politikai fegyverként használja a jogállamiság fogalmát, és külön kiemelte a Magyarország elleni kettős mércét.
Susannát nem Magyarországon fojtotta meg egy iraki, és Lolát sem Magyarországon fojtotta meg egy algériai. Hol volt akkor a felháborodásuk? Hol voltak a nagy jogállamisági eljárásaik?”
– fogalmazott a képviselő.
Amiről Brüsszel hallgat
Froelich szerint miközben Magyarországot folyamatos támadások érik, az Európai Unió vezetése következetesen elnéző azokkal az országokkal szemben, ahol valós biztonsági és jogállami problémák jelentkeznek. Felvetette:
Németországban megfigyelések, Franciaországban politikai kirakatperek, Romániában érvénytelenített választások, Lengyelországban bosszúigazságszolgáltatás zajlik – ezek mégsem váltanak ki hasonló hevességű reakciókat.
A képviselő szerint a valódi konfliktus oka az, hogy Magyarország ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz, a határok védelméhez, a családhoz és a keresztény értékekhez. Úgy véli, az EP egyes szereplői kampányszínpadként használják a parlamentet, miközben „sokszínűséget” hirdetnek, de büntetnek mindenkit, aki nem hajlandó feladni saját identitását. Ez – fogalmazott – nem értékvédelem, hanem értékimperializmus.