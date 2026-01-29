Hírlevél
1 órája
Az Európai Unió Tanácsa hétfőn véglegesen elfogadta azt a rendeletet, amely lépcsőzetes menetrendben megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalát az uniós piacra, egyúttal előkészíti az orosz kőolajimport 2027-ig történő teljes, a vezetékes behozatal tilalmát is.
magyarországbrüsszelitákbrüsszelorbán viktorgáz

Ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené – derül ki az Alapjogokért Központ energiapolitikai gyorsjelentéséből. 

Ezt jelenti az orosz energiáról való leválás Magyarország számára
(A kép illusztráció, forrás: Facebook/duol)

A kutatás szerint Brüsszel RePowerEU rendelete az alábbi hatásokat fejti ki:

  1. Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40%-kal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket;
  2. Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól;
  3. Elveszítenénk az abból származó árcsökkentő tárgyalási pozíciónkat, hogy Magyarország több forrásból, több útvonalon szerez be földgázt;
  4. Elveszítenénk a nagy mennyiségű, magyar vezetékeken áthaladó orosz gázforgalomból származó bevételt;
  5. Elveszítenénk a diverzifikált energiaportfólióra alapozott külkereskedelmi pozíciónkat, ami szintén bevételcsökkenéssel járna.

A rendeletet ráadásul Brüsszel az uniós alapszerződésekkel szembemenve és jogellenesen fogadta el, mert 

  • az energiamix összeállítása tagállami hatáskör, 
  • a tiltás egyértelműen nem kereskedelempolitikai, hanem szankciós lépés, amihez egyhangúság kellett volna a Tanácsban, 
  • nyilvánvalóan sérti az olyan hosszútávú földgáz-kereskedelmi szerződéseket, mint az orosz-magyar is, melynek kapcsán az orosz fél kártérítési igénnyel is felléphet majd. 

A magyar kormány tehát megfelelő jogalappal fordul az ügyben az Európai Unió Bíróságához, az azonban beszédes, hogy a döntést nemcsak Ukrajna, de a Tisza is támogatja. 

Joggal vélelmezhető, hogy a fenti vagy ahhoz hasonló brüsszeli „kérésekre” a Tisza nem tudna nemet mondani.

Erre utalt Orbán Viktor is, melyről az Origo is beszámolt.

Orbán Viktor dörgedelmes üzenete Brüsszelnek: nem mindenki meri ezt mondani Ursula mamának

Az Alapjogokért Központ teljes elemzését weboldalukon olvashatják.

