Magyarország egy svájci versenyképességi mutató szerint is veri a régió országait

Magyarország az IMD 2025-ös versenyképességi rangsorban a 48. helyen végzett vizsgált 69 ország közül, ezzel hat helyet javított az előző évi helyezéséhez képest. A közép- és kelet-európai régión belül ezzel hazánk megelőzi Romániát (49.), Lengyelországot (52.), Horvátországot (53.), Bulgáriát (57.) és Szlovákiát (63.) is. Hazánknál jobban csak Csehország (25.) és Szlovénia (46.) teljesített a régió országai közül.

Magyarország erősségei főként a vállalkozói infrastruktúrában és a gazdasági teljesítményben rejlenek, ami hosszú távon is biztató jel a versenyképességünk szempontjából.

Az eredményt kommentálva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Mint az elemző kifejtette, a versenyképesség ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy az adott ország mennyire képes tartósan jólétet fenntartani úgy, hogy közben a vállalatok is hatékonyan tudnak működni. A dolgozóknak van munkájuk és jövedelmük, az állam képes stabilan működni (szolgáltatások, infrastruktúra, biztonság), az ország pedig közben alkalmazkodik a globális politikai változásokhoz, technológiai kihívásokhoz.

A versenyképesség az életszínvonal egyik kulcsa, amely kihat a befektetésekre, munkahelyek minőségére, a gazdasági növekedésre, az exportképességre, a gazdasági stabilitásra (válságállóságra) is.

A versenyképességi rangsorok olyan nemzetközi indexek, amelyek országokat sorolnak be az alapján, hogy mennyire „jó hely” beruházni, dolgozni, vállalkozni, kutatni/innoválni, hosszabb távon növekedni.

