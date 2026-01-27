Fontos hír: Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben – írta Horváth László a Facebook-bejegyzésében.

Horváth László bejelentette: Magyarországot meg akarják büntetni, mert nem szállt be a brüsszeli drogliberalizációba

Fotó: MTI/ORFK

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kifejtette:

Mai fejlemény: Magyarországot meg akarják büntetni, mert nem szállt be a brüsszeli drogliberalizációba.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk. A drogliberalizáció olyan, mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit. A zéró tolerancia pedig azt jelenti, hogy nem teszünk különbséget a szerek között, nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van.

És minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. Minden adag kábítószer mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat. Nem értünk egyet a kábítószereket tiltó uniós szabályok lazításával, az engedményekkel. Akkor sem, ha megbüntetnek az álláspontunk miatt. Folytatjuk a hajtóvadászatot, és érvényesítjük a szigorú törvényeket: a Delta program elindulása óta több mint 10 ezer büntetőeljárás indult el, a rendőrség több mint 2 tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, és több mint 2 milliárd forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont. Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról! Szóltunk előre: aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye! – hangsúlyozta Horváth László.