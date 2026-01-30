Saját koronázására készül a magyarfóbiás német

Manfred Weber saját „koronázására” készül – erről írt közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet a Politico beszámolójára, amely szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egy újabb föderalista vízióval rukkolt elő. Egy üzleti vezetőknek tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét egy pozícióba kellene összevonni. Manfred Weber már azt is tudni véli, hogy erre a következő, 2029-es európai parlamenti választások után kerülne sor.

Manfred Weber saját „koronázására” készül (Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA)

A Néppárt elnöke szerint az uniós hatalommegosztás jelenlegi rendszere nem megfelelő annak a feladatnak a kezeléséhez, amely elé Donald Trump állítja a nemzetközi rendszert, így tehát nincs más lehetőség, mint gyorsan még több hatalmat elvonni a tagállamoktól az EU javára.

Régi taktika, új köntösben. Amikor pedig arról kérdezték, hogy vajon ő maga jelentkezne-e „Európa elnökének”, sokat sejtetően (nem) válaszolt

– emelte ki bejegyzésében az államtitkár.

Manfred Weber kijelentése felháborító, de nem meglepő

Zsigmond Barna Pál döbbenetesnek nevezte, hogy a magukat a demokrácia és a liberális világrend őreinek tartó brüsszeli politikusok most már a szerződésekben rögzített intézményi berendezkedést is felrúgnák a saját hatalmuk koncentrálása érdekében. Szerinte az eddig is egyértelmű volt, hogy az uniós jogrendet bármikor képesek megcsúfolni, ha vélt ellenfeleiket, a szuverenista és patrióta erőket kell politikailag zsarolni.

Emlékeztetett, nem véletlen a hazánkat sújtó példátlan migrációs bírság, vagy a Magyarországnak jogosan járó uniós források visszatartása. Rámutatott: ők azok,

akik egyre jobban kardoskodnak az egyhangú döntéshozatal eltörlése mellett, csak hogy a velük egyet nem értőket kizárhassák az Unió jövőjét meghatározó döntésekből,

akik úgy hazardíroznak a közösségi költségvetéssel, hogy generációkat adósítanak el Ukrajna ész és korlátok nélküli támogatása érdekében,

és akik jogszabályellenesen kényszerítik a tagállamokat az orosz energiahordozókról való leválásra, miközben az európai gazdaság súlyos versenyképességi lemaradással küzd, többek között a szankcióik miatt elszállt energiaárak miatt.

„A brüsszeli „demokráciagyár” hibás kerekei ismét mozgásba lendültek, de nekünk, magyaroknak az álláspontunk világos. Nem kérünk a föderális Európából, nem engedünk a szuverenitásunkból, és azt végképp nem fogjuk hagyni, hogy egy magyargyűlölő, többszörösen leszerepelt politikus vezesse a kontinenst!” – zárta bejegyzését Zsigmond Barna Pál.