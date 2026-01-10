Marine le Pen elmondta, mit gondol Orbán Viktorról

Hírlevél
Látható, hogy meghatározó, nemzeti érzelmű politikusok egymástól függetlenül küldenek bátorítást vagy szólnak elismerően a Fideszről vagy éppen Orbán Viktorról. Köztük van Marine le Pen, a francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja.
orbán viktorfideszmarine le pen

A békepártiságot, a migráció kezelését vagy éppen a szuverenista kiállást méltatták legtöbben eddig patrióta szemléletű európai politikusok a Fidesz tisztújító kongresszusának napján. Marine le Pen üzenetében a fideszesekhez és név szerint Orbán Viktor miniszterelnökhöz is szólt, kiemelve, hogy a Nemzeti Tömörülés és a Fidesz közötti kapcsolatok túlmutatnak a politikán.

orbán viktor, Marine Le Pen Hénin-Beaumontban bejelentette, hogy szigorú feltételekhez köti a kormány támogatását, véget vetve a kompromisszum politikájának.
Marine Le Pen a közös értékrendre és kölcsönös bizalomra helyezte a hangsúlyt, név szerint méltatva Orbán Viktort
Fotó: AFP

A bizalom, a szolidaritás, mindenekelőtt a barátság, testvériség kiemelendő értékek. Ezek nyomán, alapján kíván sikeres kampányt a francia politikus, elismerően szólva Orbán Viktorról, akit intelligenciája, meggyőződésessége kivételessé tesz. Az ilyen kaliberű vezetőknek köszönhetően a patrióták, a nemzetek és szuverén vezetők tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában. Marine le Pen a nemzetek európájának győzelmét kívánta, köztük a Fideszét.

 

