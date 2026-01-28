Márki-Zay Péter megelőzte a korát, már négy éve fegyvereket küldött volna Ukrajnába

Hírlevél
31 perce
Orbán Balázs szerint Márki-Zay Péter már évekkel ezelőtt azt a háborúpárti irányt képviselte, amely ma Brüsszelben és a Tisza Párt környezetében is egyre nyíltabban megjelenik.
tisza pártukrajnaorbán balázsmagyar péterMárki-Zay Péter

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy Márki-Zay Péter politikájában sok minden vitatható, de egy dolog kétségtelen: évekkel ezelőtt már azt az irányt képviselte, amely felé ma a brüsszeli és nyugati háborúpárti elit tart. A 2022-es választások előtt nyíltan támogatta az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és nem zárta ki azt sem, hogy nemzetközi elvárás esetén magyar katonákat küldjenek a háborúba.

Magyar Péter és Márki-Zay Péter (Forrás: Magyar Nemzet)
Magyar Péter és Márki-Zay Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

Márki-Zay Péter ugyanazt teszi, mint négy éve

Orbán Balázs hangsúlyozta: a magyar emberek továbbra sem akarnak háborút, és végképp nem akarják, hogy Brüsszel és Kijev velük fizettesse meg annak árát. 

Márki-Zay Péter ma is ugyanazt az utat járja, mint négy éve: Ukrajna érdekeiért lobbizik és a brüsszeli háborús narratívát képviseli. 

Nem véletlen, hogy politikai pályája egyenes úton vezetett a Tisza Párt holdudvarába. Orbán Balázs csattanósan zárva bejegyzését úgy fogalmazott: 

Hasonló sikereket kívánok neki és az általa támogatott pártnak, mint 2022-ben!”

 

