Márki-Zay Péter megelőzte a korát, már négy éve fegyvereket küldött volna Ukrajnába

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy Márki-Zay Péter politikájában sok minden vitatható, de egy dolog kétségtelen: évekkel ezelőtt már azt az irányt képviselte, amely felé ma a brüsszeli és nyugati háborúpárti elit tart. A 2022-es választások előtt nyíltan támogatta az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és nem zárta ki azt sem, hogy nemzetközi elvárás esetén magyar katonákat küldjenek a háborúba.

Magyar Péter és Márki-Zay Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

Márki-Zay Péter ugyanazt teszi, mint négy éve

Orbán Balázs hangsúlyozta: a magyar emberek továbbra sem akarnak háborút, és végképp nem akarják, hogy Brüsszel és Kijev velük fizettesse meg annak árát.

Márki-Zay Péter ma is ugyanazt az utat járja, mint négy éve: Ukrajna érdekeiért lobbizik és a brüsszeli háborús narratívát képviseli.

Nem véletlen, hogy politikai pályája egyenes úton vezetett a Tisza Párt holdudvarába. Orbán Balázs csattanósan zárva bejegyzését úgy fogalmazott: