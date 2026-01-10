Matteo Salvini ezt üzente Orbán Viktornak

Szívből üdvözlöm a fideszeseket az olasz Közlekedési Minisztériumból - kezdte rövid üzenetét Matteo Salvini a Fidesz tisztújító kongresszusának napja alkalmából. Az olasz Minisztertanács alelnöke nemrég ott fogadta a magyar kormányfőt, üzenetében pedig úgy fogalmazott, lélekben ott van Budapesten, ahol az előbb említett esemény január 10-én zajlott, zajlik.

Matteo Salvini sem a háborúpárti álláspontjáról híres: békepártiságáért méltatta a Fideszt

Fotó: AFP

A maga részéről biztos a Fidesz győzelmében, egyértelmű és perdöntő felhívást intéz ezúton azért, hogy bátor, magabiztos és felelősségteljes döntés szülessen majd. A Liga önök mellett áll - tette hozzá. Büszkék vagyunk az együtt bejárt útra, amely 2024-ben elvezetett a Patrióták frakciójának megalakulásához, amely ma az Európai PArlament harmadik legnagyobb frakciója.

Mindenekelőtt barátok vagyunk, nem csupán szövetségesek - nyomatékosította - megmutatjuk, hogy lehet nemet mondani Brüsszel diktátumaira, lehetséges egy másfajta Európa is. Az Európai Unió és Európa ugyanis két különböző fogalom - így Salvini - amelyek sajnos ma igen távol állnak egymástól

Egy olyan időszakban amikor túlságosan sokan beszélik a háború nyelvét, a Fidesz, akárcsak a Liga Olaszországban - a béke nyelvén szól. Ezért a döntő kihívás előtt az üzenet egyszerű és erőteljes: fel, győzelemre!