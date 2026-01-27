Hatalmas magyar győzelem – jogellenes volt az MCC brüsszeli jobboldali konferenciájának a betiltása

Orbán Balázs a közösségi oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy egy nagyon fontos magyar vonatkozású jogi és politikai győzelem született Brüsszelben a szólásszabadság védelmében. A miniszterelnök politikai igazgatójának közlése szerint ugyanis a belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete szerint jogellenes volt az a brüsszeli önkormányzati döntés, amely 2024-ben megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását.
Az MCC számára igazságot szolgáltató ítélet azt üzeni, hogy a nemzeti gondolatot még Brüsszelben sem lehet elnémítani
Nem fogjuk hagyni, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak a nemzeti érdekek mellett!”
– hangsúlyozta Orbán Balázs, kiemelve, hogy az ítélet egyértelműen kimondja, a hatóságok nem korlátozhatják politikai vagy ideológiai alapon a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés szabadságát.
A NatCon konferenciát a tiltási kísérletek, az Antifa-fenyegetések és a rendőrségi nyomásgyakorlás ellenére végül megtartották Brüsszelben. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki beszédével azt üzente, hogy a nemzeti gondolatot nem lehet elnémítani, még Brüsszelben sem.
Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy a NatCon a patrióta szemlélet mellett elkötelezett gondolkodók, döntéshozók és véleményformálók egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye.
A belga bíróság ítélete szerint a brüsszeli önkormányzat megsértette a szólásszabadsághoz és a békés gyülekezéshez való jogot, amikor megakadályozta az esemény megrendezését. A döntés kimondja:
Önmagában politikai vagy világnézeti indokok nem szolgálhatnak alapul egy rendezvény betiltására, és az állami szerveknek nincs felhatalmazásuk az alapvető jogok ideológiai alapon történő korlátozására.”
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ügy túlmutat egyetlen konferencián. Úgy fogalmazott:
Brüsszelben egyre inkább az elnyomás kultúrája uralkodik, amely választás elé állítja azokat, akik nem értenek egyet a brüsszeli fősodor ideológiájával, vagy félreállnak, vagy vállalják a vitát és a konfrontációt.”
Orbán Balázs végül hangsúlyozta:
A magyar emberek biztosak lehetnek abban, hogy a nemzeti oldal képes és kész ellenállni a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, és továbbra is kiáll a szólásszabadság, valamint a nemzeti érdekek védelme mellett.