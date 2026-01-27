Hatalmas magyar győzelem – jogellenes volt az MCC brüsszeli jobboldali konferenciájának a betiltása

Orbán Balázs a közösségi oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy egy nagyon fontos magyar vonatkozású jogi és politikai győzelem született Brüsszelben a szólásszabadság védelmében. A miniszterelnök politikai igazgatójának közlése szerint ugyanis a belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete szerint jogellenes volt az a brüsszeli önkormányzati döntés, amely 2024-ben megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását.

A brüsszeli bíróság kimondta első fokon, hogy a városi hatóságok jogellenesen tiltották be az MCC által szervezett NatCon konferenciát 2024-ben. Orbán Balázs szerint az MCC számára kedvező ítélet világos üzenet mindazoknak, akik ideológiai alapon próbálják elnémítani a nemzeti, konzervatív véleményeket Fotó: Hegedűs Hanna

Az MCC számára igazságot szolgáltató ítélet azt üzeni, hogy a nemzeti gondolatot még Brüsszelben sem lehet elnémítani

Nem fogjuk hagyni, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak a nemzeti érdekek mellett!”

– hangsúlyozta Orbán Balázs, kiemelve, hogy az ítélet egyértelműen kimondja, a hatóságok nem korlátozhatják politikai vagy ideológiai alapon a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés szabadságát.

A NatCon konferenciát a tiltási kísérletek, az Antifa-fenyegetések és a rendőrségi nyomásgyakorlás ellenére végül megtartották Brüsszelben. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki beszédével azt üzente, hogy a nemzeti gondolatot nem lehet elnémítani, még Brüsszelben sem.

Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy a NatCon a patrióta szemlélet mellett elkötelezett gondolkodók, döntéshozók és véleményformálók egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye.

A belga bíróság ítélete szerint a brüsszeli önkormányzat megsértette a szólásszabadsághoz és a békés gyülekezéshez való jogot, amikor megakadályozta az esemény megrendezését. A döntés kimondja:

Önmagában politikai vagy világnézeti indokok nem szolgálhatnak alapul egy rendezvény betiltására, és az állami szerveknek nincs felhatalmazásuk az alapvető jogok ideológiai alapon történő korlátozására.”

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ügy túlmutat egyetlen konferencián. Úgy fogalmazott:

Brüsszelben egyre inkább az elnyomás kultúrája uralkodik, amely választás elé állítja azokat, akik nem értenek egyet a brüsszeli fősodor ideológiájával, vagy félreállnak, vagy vállalják a vitát és a konfrontációt.”

Orbán Balázs végül hangsúlyozta: