Demokratikus Koalíció (DK)

A kampány eddigi legnagyobb botránya: pénzért fényezte volna a DK-t az ismert közvélemény-kutató

A Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke azzal vádolja a Medián közvélemény-kutatót, hogy titkos találkozókon felajánlották: a párt fizessen azért, hogy a Medián jobb eredményt „kutasson ki” a DK országos támogatottságáról. Molnár Csaba egy Facebook-posztban fakadt ki a Dobrev-párt arcpirítóan alacsony számai miatt.
Demokratikus Koalíció (DK)mediándobrev kláramolnár csabadk

Botrányt robbantott Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke, aki a kampány hajrájára fordulva súlyos állításokat fogalmazott meg a Medián közvélemény-kutató céggel szemben. A politikus szerdai Facebook-posztjában azt írta: a Medián tavaly két személyes találkozón is 

arra próbálta rávenni a DK vezetőit, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket, részletesen elmagyarázva, miért lenne ez „hasznos” a pártnak.

Budapest, 2025. december 7.Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (b3), Molnár Csaba ügyvezető alelnök (b2), valamint Rónai Sándor (b), Varju László (j2) és Gy. Németh Erzsébet (j) alelnökök a DK 106 országgyűlési képviselőjelöltjének tartott rendezvényen a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. december 7-én.MTI/Purger Tamás, botrány
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Molnár Csaba ügyvezető alelnök, valamint Rónai Sándor, Varju László és Gy. Németh Erzsébet alelnökök (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Botrány a levegőben: még a Kutyapárt is jobban áll, mint a DK

Molnár Csaba szerint a Demokratikus Koalíció világossá tette, hogy erre nem hajlandó. Az alelnök szerint 

ezt követően jelentek meg olyan Medián-kutatások, amelyek a DK támogatottságát csupán 1 százalékponton mutatták,

miközben más, „jóval kisebb politikai erők” lényegesen magasabb eredményeket kaptak, írta a politikus.

Molnár Csaba bejegyzésében kiemelte: a Medián egyes méréseiben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága háromszor akkora volt, mint a DK-é.

A DK alelnöke szerint ez nem szakmai tévedés, hanem tudatos torzítás. 

Hozzátette: ezek az adatok azt a benyomást keltik, mintha a számok nem a valóságot, hanem megrendelői elvárásokat tükröznének.

Itt a legújabb felmérés, állandósult a Fidesz előnye

A Medián botrány kapcsán Molnár Csaba nyíltan megkérdőjelezte a közvélemény-kutatások hitelességét és a szakmai etika érvényesülését.

A Medián közvélemény-kutatásai eddig rendszeres hivatkozási alapként szolgálnak a baloldali ellenzék kampánya során.
 

 

