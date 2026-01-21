Megakasztották a Mercosur-szerződést, győztek a gazdák!

Az Európai Parlament szerdai ülésén megszavazta, hogy jogi útra terelik a Mercosur-megállapodás ügyét. A döntés értelmében az Európai Unió Bíróságának kell állást foglalnia arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti egyezmény alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve korlátozza-e az uniós környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozást – írja a Mandiner.

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A Mercosur-megállapodás ügyében 334 képviselő támogatta az indítványt, 324-en ellene szavaztak, míg 11-en tartózkodtak. A szoros eredmény ellenére a gazdák érdekeit védő álláspont győzött az Európai Parlament szavazásán.

A döntés különösen fontos az európai és a magyar gazdák számára. Az egyezmény ellenzői régóta arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó, sok esetben eltérő szabályok szerint előállított latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlása lenyomná az árakat, és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok szerint a Mercosur-megállapodás súlyos versenyhátrányt okozna az uniós gazdáknak.