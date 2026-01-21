Megakasztották a Mercosur-szerződést, győztek a gazdák!

Az Európai Parlament szerdai ülésén megszavazta, hogy jogi útra terelik a Mercosur-megállapodás ügyét. A döntés értelmében az Európai Unió Bíróságának kell állást foglalnia arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti egyezmény alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve korlátozza-e az uniós környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozást – írja a Mandiner.
A Mercosur-megállapodás ügyében 334 képviselő támogatta az indítványt, 324-en ellene szavaztak, míg 11-en tartózkodtak. A szoros eredmény ellenére a gazdák érdekeit védő álláspont győzött az Európai Parlament szavazásán.
A döntés különösen fontos az európai és a magyar gazdák számára. Az egyezmény ellenzői régóta arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó, sok esetben eltérő szabályok szerint előállított latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlása lenyomná az árakat, és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok szerint a Mercosur-megállapodás súlyos versenyhátrányt okozna az uniós gazdáknak.
A jogi eljárás várhatóan másfél-két évig is eltarthat. Ez jelentős késedelmet okozhat az egyezmény végrehajtásában, de akár teljesen meg is akadályozhatja annak életbe lépését. Bár az Európai Bizottság megpróbálkozhatna az úgynevezett ideiglenes alkalmazással, ez komoly politikai feszültségeket szülhet az uniós intézmények között.
A Mercosur-megállapodás jogi megtámadását elsősorban azok az országok támogatták, amelyek korábban is bírálták az egyezményt, köztük Magyarország és Franciaország. Ezzel szemben Németország és Spanyolország a megállapodás mellett érvelt, geopolitikai és kereskedelmi előnyökre hivatkozva, valamint arra, hogy az EU így csökkenthetné függőségét Kínától.