Rendkívüli

Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

európai unió

Megakasztották a Mercosur-szerződést, győztek a gazdák!

Fontos döntést hozott az Európai Parlament a Mercosur-megállapodás ügyében. A képviselők többsége megszavazta, hogy az egyezményt az Európai Unió Bírósága vizsgálja meg, ami komoly késedelmet vagy akár teljes akadályt jelenthet a megállapodás életbe lépése előtt. A döntés az európai, köztük a magyar gazdák számára időközi győzelmet jelent.
Az Európai Parlament szerdai ülésén megszavazta, hogy jogi útra terelik a Mercosur-megállapodás ügyét. A döntés értelmében az Európai Unió Bíróságának kell állást foglalnia arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti egyezmény alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve korlátozza-e az uniós környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozást – írja a Mandiner.

President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks during a press conference after a meeting with Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva within the framework of the signing agreement between the European Union and Mercosur at Itamaraty Palace in Rio de Janeiro, Brazil, on January 16, 2026. Mercosur and the European Union will sign an agreement on January 17 in Paraguay that will create one of the largest free trade areas in the world, with the stated aim of seeking a third way between the United States and China, but which is causing friction with the European agricultural sector and industrialists in Brazil and Argentina. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A Mercosur-megállapodás ügyében 334 képviselő támogatta az indítványt, 324-en ellene szavaztak, míg 11-en tartózkodtak. A szoros eredmény ellenére a gazdák érdekeit védő álláspont győzött az Európai Parlament szavazásán.

A döntés különösen fontos az európai és a magyar gazdák számára. Az egyezmény ellenzői régóta arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó, sok esetben eltérő szabályok szerint előállított latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlása lenyomná az árakat, és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok szerint a Mercosur-megállapodás súlyos versenyhátrányt okozna az uniós gazdáknak.

Nagy István: A balliberális megmondóemberek a Mercosur mellett érvelnek, miközben a magyar gazdák érdekei sérülnek

 

A jogi eljárás várhatóan másfél-két évig is eltarthat. Ez jelentős késedelmet okozhat az egyezmény végrehajtásában, de akár teljesen meg is akadályozhatja annak életbe lépését. Bár az Európai Bizottság megpróbálkozhatna az úgynevezett ideiglenes alkalmazással, ez komoly politikai feszültségeket szülhet az uniós intézmények között.

A Mercosur-megállapodás jogi megtámadását elsősorban azok az országok támogatták, amelyek korábban is bírálták az egyezményt, köztük Magyarország és Franciaország. Ezzel szemben Németország és Spanyolország a megállapodás mellett érvelt, geopolitikai és kereskedelmi előnyökre hivatkozva, valamint arra, hogy az EU így csökkenthetné függőségét Kínától.

