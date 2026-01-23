Megérkeztek a Lynxek! A honvédelmi miniszter bemutatta a sereg büszkeségét

Hírlevél
„Mögöttem büszkeségünk, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű, amelyet már Magyarországon, Zalaegerszegen gyártottak. Ezek érkeznek ide Hódmezővásárhelyre, a 30. Páncélos Gyalogdandárhoz” – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent rövid videóban.
„A békéhez erő kell – a magyar Lynxekkel folytatjuk a munkát!” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén Hódmezővásárhelyen, 2026 január 20-án. (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Kiképzőközpont épül a Lynx/Hiúz kezelésére

Magyarország vezető helyen áll a Lynx harcjármű bevezetésében és használatában, amelyhez jól kiképzett katonákra is szükség van. A Magyar Honvédség ezért Hódmezővásárhelyen épít kiképzőközpontot, kifejezetten a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonák számára.

 

