Megérkeztek a Lynxek! A honvédelmi miniszter bemutatta a sereg büszkeségét

„A békéhez erő kell – a magyar Lynxekkel folytatjuk a munkát!” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén Hódmezővásárhelyen, 2026 január 20-án. (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Kiképzőközpont épül a Lynx/Hiúz kezelésére

Magyarország vezető helyen áll a Lynx harcjármű bevezetésében és használatában, amelyhez jól kiképzett katonákra is szükség van. A Magyar Honvédség ezért Hódmezővásárhelyen épít kiképzőközpontot, kifejezetten a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonák számára.