Megérkeztek a Lynxek! A honvédelmi miniszter bemutatta a sereg büszkeségét

„Mögöttem büszkeségünk, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű, amelyet már Magyarországon, Zalaegerszegen gyártottak. Ezek érkeznek ide Hódmezővásárhelyre, a 30. Páncélos Gyalogdandárhoz” – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent rövid videóban.
„A békéhez erő kell – a magyar Lynxekkel folytatjuk a munkát!” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban.
Kiképzőközpont épül a Lynx/Hiúz kezelésére
Magyarország vezető helyen áll a Lynx harcjármű bevezetésében és használatában, amelyhez jól kiképzett katonákra is szükség van. A Magyar Honvédség ezért Hódmezővásárhelyen épít kiképzőközpontot, kifejezetten a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonák számára.
