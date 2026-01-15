Megszorításpárti tanácsadók dolgozhatták ki a Tisza csomagját Király Júlia otthonában

A volt jegybanki alelnök lakásán dolgozhatták ki a Tisza megszorító gazdasági csomagját. Király Júlia többször is a megszorítások mellett tette le a voksát – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Fotó: Máté Krisztián

A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanis több, jól ismert megszorításpárti szakértő is részt vett ezeken a találkozókon, köztük Kéri László, Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos. Király Júlia 2007 és 2013 között a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt Simor András elnöksége idején, a 2022-es választások előtt pedig Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt egyik tanácsadójaként tűnt fel. Emellett hosszú ideig vezette a Nemzetközi Bankárképző Központot is.

Az Ellenpont által megtalált felvételen Király Júlia már a 2021-es kampány idején is világossá tette álláspontját: szerinte a rezsicsökkentés „valójában hazugság”, míg a személyi jövedelemadó progresszívvé tétele kívánatos lenne.

Egy másik megszólalásában úgy fogalmazott: szerinte megvalósítható az adórendszer progresszív átalakítása, vagyis a többkulcsos szja bevezetése.

Az Ellenpont szerint ezek a kijelentések azért is figyelemre méltók, mert pontosan egybeesnek a brüsszeli elvárásokkal. Az uniós ügyekért felelős minisztérium közlése alapján Volodimir Zelenszkij bemutatta az úgynevezett Ukrán Jóléti Tervet, amely a következő tíz évben 800 milliárd dollárnyi forrást igényelne Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére.

Többmilliós terhet tenne a Tisza megszorítása a családokra

A tervek szerint Magyarországra több mint 9 milliárd dollár jutna, ami családonként több mint 1,3 millió forintos terhet jelentene. Az Európai Bizottság dokumentumai szerint a forrásokat adóemelésekből és megszorításokból teremtenék elő, így különösen a többkulcsos szja és a rezsicsökkentés megszüntetése szerepel az elvárások között.

A tervek alapján az adóreform évente 1300 milliárd forint többletbevételt hozna, ami a GDP 2,2 százalékának felel meg.

A megszorítócsomag egyik szerzője, Lengyel László egy podcastben is megerősítette: szerinte a személyi jövedelemadó csökkentéséről szóló ígéretek populisták és fenntarthatatlanok. A rezsicsökkentés eltörlését pedig Surányi György is támogatta, amikor úgy fogalmazott:

a közgazdászok döntő többsége súlyosan téves eszköznek tartja a jelenlegi rendszert.

Az Ellenpont szerint mindez arra utal, hogy a Tisza Párt körül egy összehangolt, baloldali megszorításpárti munkacsoport működik, amelynek álláspontja egybecseng a Brüsszelből érkező követelésekkel – és amelynek munkája a bennfentes információk alapján Király Júlia lakásán zajlott.