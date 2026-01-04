Hírlevél
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Egy ország addig szuverén, amíg képes megvédeni önmagát

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
A honvédelmi miniszter a közösségimédia-oldalán megosztott bejegyzésében a haderő fejlesztésének szükségességéről beszélt.
„A békéhez szokott, kényelmesebb világban hajlamosak vagyunk természetesnek venni a biztonságot. Pedig a történelem nem állt meg, csak a figyelmünk lankad néha. A szabadság és a szuverenitás ma is olyan értékek, amelyeket meg kell védeni” – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint jelentősen nőtt a Honvédség társadalmi megbecsültsége
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter kiemelte,

 a magyar katona nem a háborút jelenti. Éppen ellenkezőleg: a béke záloga. Azt az erőt testesíti meg, amelyről mindenki tudja, hogy létezik – és ezért nem kell használnunk. Mert ahol felkészült, elhivatott, hazáját szerető katonák állnak szolgálatban, ott kisebb az esélye annak, hogy mások akarják megmondani, hogyan éljünk.

A bejegyzésében a politikus arra utalt, egy ország szuverenitása nem jelszavakból, hanem képességekből áll.

 

