Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Egy ország addig szuverén, amíg képes megvédeni önmagát

„A békéhez szokott, kényelmesebb világban hajlamosak vagyunk természetesnek venni a biztonságot. Pedig a történelem nem állt meg, csak a figyelmünk lankad néha. A szabadság és a szuverenitás ma is olyan értékek, amelyeket meg kell védeni” – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint jelentősen nőtt a Honvédség társadalmi megbecsültsége

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter kiemelte,

a magyar katona nem a háborút jelenti. Éppen ellenkezőleg: a béke záloga. Azt az erőt testesíti meg, amelyről mindenki tudja, hogy létezik – és ezért nem kell használnunk. Mert ahol felkészült, elhivatott, hazáját szerető katonák állnak szolgálatban, ott kisebb az esélye annak, hogy mások akarják megmondani, hogyan éljünk.

A bejegyzésében a politikus arra utalt, egy ország szuverenitása nem jelszavakból, hanem képességekből áll.