Menczer: Balos hagyomány, hogy lenéznek minket – jön a csattanós válasz!

Balliberális hagyomány a választók, az emberek lenézése, mondtak már ők mindent a Fidesz támogatóira. Lenéznek bennünket, de mi mindig adtunk egy csattanós választ a választás napján. És most is fogunk egy csattanós választ adni április 12-én, amikor az aktuális ellenfél, a Tisza Párt is majd mehet a magyar politikatörténet szemétdombjára, derék elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé! – mondta Menczer Tamás.
Balliberális hagyomány, sajnálatos módon, teszem hozzá, a választók, az emberek lenézése, mondtak már ők mindent a Fidesz támogatóira! – mondta Menczer Tamás a videójában.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: 

Voltunk mi már trágyával etetett gombák, emlékezhetünk Márki-Zay Péterre, olyanok, akik nem tudnak egy keresztrejtvényt sem megfejteni, ostobák, buták, vidékiek, lenéznek bennünket.

Lenéznek bennünket, de mi mindig adtunk egy csattanós választ a választás napján. És most is fogunk egy csattanós választ adni április 12-én, amikor az aktuális ellenfél, a Tisza Párt majd mehet a magyar politikatörténet szemétdombjára, derék elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé!

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

