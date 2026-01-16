A Medián már mosakszik… Jó reggelt, Magyarország! Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója pénteken, Facebook-videóbejegyzéséhez.

Menczer Tamás: Eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza, de közeledik április 12.

Menczer Tamás: Eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza

Menczer a Medián vezetőjének videós nyilatkozatát osztotta meg, ugyanis úgy tűnik, már előre magyarázkodik a baloldal a választásokkal kapcsolatban. Ebbe a sorba állt bele most Hann Endre is, mintha előre magyaráznák a bizonyítványt.

A magyarok nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarnak egy Brüsszel által irányított bábkormányt. Fidesz, a biztos választás!”

– zárta bejegyzését Menczer.

Ez semmiképpen sem előrejelzés

Erről ír a Magyar Nemzet is, a lap idézi Hann Endrét, akit az ATV Start című műsorában csütörtök reggel kérdeztek, aki a főbb adatok ismertetése után arról beszélt:

„Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot.

És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek,

hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.”

Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.