Menczer kérdez, az ellenzék hallgat – klasszikus

Egyéni országgyűlési képviselőjelölti vitára hívta ki ellenfelét a kormánypárti politikus, aki szerint nem ő kerüli a nyilvános megmérettetést, hanem az ellenzékiek menekülnek az újságírók és a választók elől. Állítása szerint minden fórumon nyitott a vitára, de a meghívásaira eddig nem érkezett válasz.

Ismét képviselőjelölti vitára hívta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét. Menczer Tamás (Fotó: Bach Máté) A Partizán műsorvezetőjének, Gulyás Mártonnak a kérdésére válaszolva Menczer kiemelte, meghívtam Magyar Pétert, Tarr Zoltánt és Bujdosó Andreát is. Mindenre várok, rendelkezésre állok bárki számára.”

