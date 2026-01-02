Menczer kérdez, az ellenzék hallgat – klasszikus

Egyéni országgyűlési képviselőjelölti vitára hívta ki ellenfelét a kormánypárti politikus, aki szerint nem ő kerüli a nyilvános megmérettetést, hanem az ellenzékiek menekülnek az újságírók és a választók elől. Állítása szerint minden fórumon nyitott a vitára, de a meghívásaira eddig nem érkezett válasz.
Ismét képviselőjelölti vitára hívta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Bujdosó Andreát, a Tisza Párt jelöltjét.
A Partizán műsorvezetőjének, Gulyás Mártonnak a kérdésére válaszolva Menczer kiemelte,
meghívtam Magyar Pétert, Tarr Zoltánt és Bujdosó Andreát is. Mindenre várok, rendelkezésre állok bárki számára.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!