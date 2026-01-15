Kéri László újra elszólta magát – Menczer csattanós választ küldött neki

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán kommentálta Kéri László nyilatkozatát.

Menczer Tamás megdöbbent Kéri László szavain (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Menczer Tamás: Háború, migráció – ennek állt ellen a Fidesz

Kéri László egy korábbi videóban kifejti, hogy egy jövendőbeli „Tisza-kormány” eleget tenne mindannak, aminek a Fidesz az évek alatt nem. Valójában ez a kijelentés azt takarja, hogy a Tisza

támogatná Ukrajna uniós csatlakozását,

támogatná a migrációt,

a háború felé sodorná Magyarországot és

támogatná az összes megszorítást, ami csődbe vinné az országot.

A biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz”

– zárta gondolatait Menczer Tamás.