Kéri László újra elszólta magát – Menczer csattanós választ küldött neki

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Fidesz kommunikációs igazgatója reflektált Kéri László korábbi nyilatkozatára. Menczer Tamás döbbenten idézte a Tiszához kötődő politológus szavait, miszerint a párt megtenné mindazt, aminek a Fidesz évek óta ellenáll.
Kéri LászlóTisza Pártválasztás2026Fidesz-KDNPMenczer Tamás

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán kommentálta Kéri László nyilatkozatát.

Menczer Tamás megdöbbent Kéri Láaszló szavain (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Menczer Tamás megdöbbent Kéri László szavain (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Menczer Tamás: Háború, migráció – ennek állt ellen a Fidesz

Kéri László egy korábbi videóban kifejti, hogy egy jövendőbeli „Tisza-kormány” eleget tenne mindannak, aminek a Fidesz az évek alatt nem. Valójában ez a kijelentés azt takarja, hogy a Tisza

  • támogatná Ukrajna uniós csatlakozását,
  • támogatná a migrációt,
  • a háború felé sodorná Magyarországot és
  • támogatná az összes megszorítást, ami csődbe vinné az országot.

A biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz”

– zárta gondolatait Menczer Tamás.

 

