Kéri László újra elszólta magát – Menczer csattanós választ küldött neki

A Fidesz kommunikációs igazgatója reflektált Kéri László korábbi nyilatkozatára. Menczer Tamás döbbenten idézte a Tiszához kötődő politológus szavait, miszerint a párt megtenné mindazt, aminek a Fidesz évek óta ellenáll.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán kommentálta Kéri László nyilatkozatát.
Menczer Tamás: Háború, migráció – ennek állt ellen a Fidesz
Kéri László egy korábbi videóban kifejti, hogy egy jövendőbeli „Tisza-kormány” eleget tenne mindannak, aminek a Fidesz az évek alatt nem. Valójában ez a kijelentés azt takarja, hogy a Tisza
- támogatná Ukrajna uniós csatlakozását,
- támogatná a migrációt,
- a háború felé sodorná Magyarországot és
- támogatná az összes megszorítást, ami csődbe vinné az országot.
A biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz”
– zárta gondolatait Menczer Tamás.
