Menczer Tamás: Lebukott a Tisza, már 2022-ben migrációpártiak voltak

Mit mondtak a videóban?

A felvételen több megszólaló is a migráció melletti érveket fogalmaz meg. Bujdosó Andrea úgy fogalmaz:

Küldetésem a sokszínűség és az elfogadás erősítése a társadalomban.”

Egy másik megszólaló, a Tisza jelenlegi EP-képviselője, Dávid Dóra szerint a hozzáálláson kell változtatni, és „fogadjunk be mindenkit”.

A „csipkejózsikás" Bódis Kriszta pedig kijelentette, hogy egyetért Magyar Péter álláspontjával, amely szerinte a migráció kérdése egy „gumicsont”.

Menczer Tamás összegzése szerint mindez jól mutatja a különbséget: míg a Tisza a korlátlan befogadás mellett érvel, addig a Fidesz „a biztos választás”.