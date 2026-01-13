Hírlevél
Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

Menczer Tamás: Lebukott a Tisza, már 2022-ben migrációpártiak voltak

Előkerült egy 2022-es divatfotózáson készült felvétel, amelyen a Magyar Péter pártjának egyik jelöltje a migráció mellett érvel. Menczer Tamás szerint a videó világosan megmutatja, mit képvisel a Tisza Párt.
menczer tamásBujdosó Andreamagyar péterbódis krisztamigráció

Menczer Tamás közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amelyen tiszás ellenfele, Bujdosó Andrea egy korábbi divatfotózás során beszél a migrációról és a befogadásról. Hoppá, az internet nem felejt”– írta, és a videó szerinte egyértelműen cáfolja a Tisza Párt jelenlegi kommunikációját a témában.

Menczer Tamás
Menczer Tamás régi felvételekkel bizonyítja, hogy a Tisza Párt mindig is bevándorláspárti volt (Forás: Képernyőkép)
Mit mondtak a videóban?

A felvételen több megszólaló is a migráció melletti érveket fogalmaz meg. Bujdosó Andrea úgy fogalmaz: 

Küldetésem a sokszínűség és az elfogadás erősítése a társadalomban.” 

Egy másik megszólaló, a Tisza jelenlegi EP-képviselője, Dávid Dóra szerint a hozzáálláson kell változtatni, és „fogadjunk be mindenkit”.

 A „csipkejózsikás" Bódis Kriszta pedig kijelentette, hogy egyetért Magyar Péter álláspontjával, amely szerinte a migráció kérdése egy „gumicsont”.

 Menczer Tamás összegzése szerint mindez jól mutatja a különbséget: míg a Tisza a korlátlan befogadás mellett érvel, addig a Fidesz „a biztos választás”.

