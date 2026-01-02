Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt látnia kell!

„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

Menczer Tamás

4000 rendőrségi bevetés szilveszterkor – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások, 4000 rendőrségi bevetés – ilyen volt a szilveszter Németországban. Mi ebből nem kérünk, Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni – közölte Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásNémetországOrbán Viktorszilveszter éjjelrendőrségMagyarország

Menczer Tamás ízt írta: régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot. De ma már Németország bevándorlóország.

„Wir schaffen das!” – mondta Merkel. „Megcsináljuk!” Hát, megcsinálták.

Német rendőrök Berlin utcáin
Német rendőrök Berlin utcáin 2025. szilveszter éjszakáján (fotó: AFP)

„Olyan jól sikerült megcsinálni, hogy már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ...” – jegyezte meg.

„Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni. Ez az ország a miénk! Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak.”

„Ha (Manfred) Weber a feje tetejére áll, akkor is” – tette hozzá Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!