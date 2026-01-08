Menczer Tamás: A baloldali gazdaságpolitika vége mindig az, hogy adót emelnek!

Hírlevél
Valahogy a balliberális gazdaságpolitika vége mindig ugyanaz: adót emelnek és elveszik a pénzedet. A Tisza Párt megszorítócsomagja ugyanez! – hangsúlyozza Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Két választás van. Azt is lehetne mondani, hogy egy brüsszeli út és egy magyar út, meg azt is lehetne mondani, hogy egy nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, ezt képviseljük mi, meg a baloldali gazdaságpolitika. És ezek ugyanazok az emberek. Kéritől kezdve Petschnig Mária Zitán keresztül Bokros Lajossal bezárólag. Ezek ugyanazok az emberek, akik korábban is a baloldali gazdaságpolitikát irányították – mondta Menczer Tamás a videójában.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette:

A baloldali gazdaságpolitika mindig arról szól, hogy a baloldali politikusok azt mondják, hogy elveszik a pénzt az emberektől, mert az jobb helyen van náluk, és majd ők tudják, hogy mire kell felhasználni. Ez esetünkben az lenne, hogy elküldik Ukrajnába, eltörlik a bankadót, eltörlik a multiadót, eltörlik a rezsicsökkentést, és ezeknek a nagy vállalkozásoknak, bankoknak, multiknak, energiacégeknek odaadják a pénzt, meg odaadják Brüsszelnek, meg odaadják Ukrajnának, elveszik a magyar emberek pénzét, és újraosztják, de valahogy ez az újraosztás mindig úgy sikerül, hogy ez a magyar embereknek rossz legyen.

Ezzel szemben van a magyar út, a nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, mi azt mondjuk, hogy a magyarok pénzét nem küldjük a háborúba, nem küldjük Ukrajnának, hanem azt odaadjuk a magyar családoknak, a magyar nyugdíjasoknak, adókedvezmény formájában a magyar fiataloknak, és otthagyjuk náluk, és békén hagyjuk őket. Majd ők tudják, hogy a saját életükben azt a pénzt mire kell fordítani. Ebből kell és ebből lehet választani! – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Sokkoló megszorítási terv a Tiszától: a nők dolgozzanak tovább, mert tovább élnek

 

 

