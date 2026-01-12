Menczer Tamás: A Fidesz az esélyes, és ennek három oka van

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában arról beszél, hogy a kormánypárt előnyben van, és szerinte egyértelműen esélyes a választáson. A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, ennek legalább három oka van.

Menczer Tamás beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

Fotó: Ladóczki Balázs

Elsőként azt emelte ki, hogy kizárólag a Fidesz-kormány képes megvédeni Magyarországot a háborútól és „minden más veszélytől”. A videóban Menczer Tamás hangsúlyozta:

ez a kérdés szerinte alapvető jelentőségű az ország jövője szempontjából.

Második okként a Fidesz politikusainak munkáját említette. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: a kormánypárt képviselői nemcsak a közösségi médiában aktívak, hanem ténylegesen dolgoznak a választókörzetekben élőkért. Szerinte nem „Facebookon röhögnek és posztolgatnak”, hanem valódi cselekvéssel képviselik az emberek érdekeit.

A harmadik okot Menczer Tamás röviden így összegezte:

úgy hívják, Orbán Viktor.





