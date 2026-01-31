Menczer Tamás: A Fidesz segítette eddig is a cigányokat, és ezután is segíteni fog

Menczer Tamás a közösségi oldalán is közzé tette azt az interjúját, amelyben azt mondta, szerinte Lázár János a vitatott mondataival arról beszélt, hogy a Fidesz–KDNP az az egyetlen politikai közösség, amelytől a cigányság eddig is támogatást kapott, és a jövőben is számíthat rá. A fideszes politikus szerint ezzel szemben viszont a Tisza Párt kormányra kerülve elvenné mindazt, „akinek van valamije”, legyen szó vagyonadóról vagy úgynevezett Tisza-adóról, aminek létezését már a pártból kilépett Csercsa Balázs is megerősítette.

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy az RTL számára adott interjújában is reagált a Lázár János romákkal kapcsolatos kijelentése körül kialakult vitára, az erről szóló beszélgetést pedig közösségi oldalán is megosztotta. Menczer Tamás közölte, hogy nem tud olyan mérésről, amely szerint a nyilatkozat politikai károkat okozott volna, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Lázár János bocsánatot kért, és egyértelművé tette, mire gondolt valójában.

Az interjúban Menczer Tamás beszélt a roma felzárkóztatásról is. Kiemelte, a kormány legfontosabb intézkedése az volt, hogy munkát teremtsen, előbb a közmunkaprogrammal, majd a gazdaság megerősödésével a munkaerőpiacon. Mint mondta, ma Magyarországon munkaerőhiány van, „aki akar, az tud dolgozni”, és ez a cigány és nem cigány családok számára egyaránt igaz. Hangsúlyozta a tanulás, a szakmunkásképzés és a felsőoktatás fontosságát is.

Menczer Tamás visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a Fidesz rasszista megközelítést alkalmazna, és élesen különválasztotta a cigányság egészét a súlyos bűncselekményeket elkövető személyektől.

Az interjú végén a politikus hangsúlyozta, hogy a választás tétje világos – háború vagy béke, rezsicsökkentés vagy megszorítások. Szerinte Magyarország békéjét és a családok biztonságát csak Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP képes megvédeni, ezért a kormánypárt „meggyőző fölénnyel” fogja megnyerni a választást.