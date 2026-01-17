Menczer Tamás: A Tisza bevallotta, hogy háborúba vinné Magyarországot

Menczer Tamás a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter már nem is titkolja, hogy egy brüsszeli elvárásoknak megfelelő bábkormány nem tudna kimaradni a háborúból.

Soha nem volt akkora tétje a háborúellenes kiállásnak, mint most – hangsúlyozta a Digitális Polgári Körök (DPK) miskolci háborúellenes gyűléséről közzé tett Facebook bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és vezetői újra lebuktak, és immár nyíltan beszélnek arról, hogy kormányra kerülve Magyarországot is belesodorhatnák a háborúba. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Menczer Tamás szerint a Tisza végleg bevallotta a valódi szándékait

Soha nem volt akkora szükség a háborúellenes gyűlésekre, mint most! Soha nem volt olyan fontos a háborúellenes gyűlés, mint most, mint ma. Itt vagyunk Miskolcon”

- fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint az elmúlt napok eseményei világossá tették, mekkora veszélyt jelentene egy brüsszeli irányítású, tiszás kormány.

A politikus úgy látja, a Tisza Párt saját körei leplezték le magukat. Mint mondta:

Tudjuk és látjuk, hogy a tiszások újra lebuktak, minden eddiginél nagyobb lebukás az, amit látunk”. Menczer Tamás szerint Kéri László nyilatkozata volt az a pont, amely után már nem lehet félrebeszélni. Kéri László elmondta, hogy a Tisza és Magyar Péter belevinné a háborúba Magyarországot akkor is, ha ez a magyaroknak nem tetszik”

- idézte fel a Fidesz kommunikációs igazgatója, akinek a bejegyzésében külön hangsúlyt kapott az a kijelentés is, amely szerint egy esetleges Tisza-kormány nemcsak hogy nem tudna, de nem is akarna kimaradni a fegyveres konfliktusból.

Kéri László azt is elmondta egy óriási tiszás logó előtt ülve, hogy a Tisza-kormány, egy tiszás bábkormány nem tudna és nem is akarna kimaradni a háborúból”

- emlékeztetett Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint éppen ezért sorsdöntő lesz a közelgő választás.

Erről kell dönteniük a magyaroknak április 12-én. Ezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás. A legfontosabb három szó: béke és Orbán Viktor”

- mondta videós bejegyzése végén Menczer Tamás.