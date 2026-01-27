Menczer Tamás a közösségi oldalán híja fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt mindig és minden kérdésben ellenállás nélkül Brüsszel érdekeit szolgálná ki.

Orbán Anita és Magyar Péter saját nyilatkozataival mutatta be a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy a Tisza Párt vezetői a magyar érdekek képviselete helyett Brüsszel elvárásaihoz igazodnának. Menczer Tamás szerint a különbség világos: míg a kormánypártok nemet tudnak mondani, a Tisza engedelmeskedik.



Menczer Tamás szerint a Tisza Párt vezetői nyíltan vállalják, hogy lemondanának a magyar szuverenitás védelméről

A Fidesz kommunikációs igazgatója a videós bejegyzésében a Tisza frissen kinevezett külpolitikai vezetőjének, Orbán Anitának, valamint Magyar Péter pártelnöknek a korábbi megszólalásait idézve mutatja be, hogy a Tisza Párt vezetői nyíltan vállalják, hogy lemondanának a magyar szuverenitás védelméről az uniós elvárások kedvéért.

Akárki mondja, akárhogy mondják, a vége mindig ugyanaz: a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek”

- fogalmazott bejegyzésében Menczer Tamás.

A videó felidézi Orbán Anitának azt a kijelentését, amelyben a Tisza külpolitikai vezetője arról beszél, hogy:

Jelenleg az EU elkezdett EU26-ként működni, hiszen Magyarország a messze legtöbbet vétózó ország. Emiatt a 26-ok összezárnak. Mi újra E27-et fogunk teremteni. Mi nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.”

Menczer Tamás szerint ez a megfogalmazás valójában azt jelenti, hogy a Tisza Párt feladná az önálló magyar álláspontot, és minden lényeges kérdésben igazodna Brüsszelhez. Mint mondta:

Magyarul ez azt jelenti, hogy az összes brüsszeli parancsot végrehajtják, támogatják a háborút, támogatják Ukrajna finanszírozását, támogatják Európa, így Magyarország leválasztását az orosz földgázról és kőolajról, és támogatják a rezsicsökkentés eltörlését.”

A videós bejegyzés felidézi Magyar Péternek azt a korábbi kijelentését is, amely szerint:

Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”.

Erre reagálva Menczer Tamás egyértelművé tette a kormánypártok álláspontját:

A szuverenitásunkról, a magyar útról nem mondunk le. A Fidesz a biztos választás.”

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a vita lényege nem technikai kérdés, hanem alapvető politikai döntés: képes-e egy párt megvédeni Magyarország önállóságát, vagy készségesen végrehajtja a külföldről érkező utasításokat. Menczer Tamás álláspontja szerint a Tisza Párt nyilatkozatai alapján egyértelmű, hogy Magyar Péterék Brüsszellel szemben nem az ellenállást, hanem a megadást választanák.