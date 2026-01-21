Menczer Tamás a tiszás ellenfelének, Bujdosó Andreának üzent a videójában: Frakcióvezető Asszony, úgy látom, hogy Solymáron járt, és a sportolási lehetőségekről panaszkodott. Tisztelettel tájékoztatom, hogy 200 millió forintból építünk sportpályát a solymári gyerekeknek, ezt még november 4-én jelentettem be.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

És ha már Solymár. 800 millió forintból építettünk vízvezetéket Solymáron, azóta nincs nyaranta vízprobléma. Több száz solymári család részesült milliárdos nagyságrendben kárpótlásban még a kommunista idők bűnei miatt. Ezzel egy történelmi igazságtalanságot rendeztünk.

Mindezek mellett leaszfaltoztuk a Koppány Márton utcát 250, a Major utcát pedig 40 millió forintból. És megépítettük a településüzemeltetés bázisát is 150 millió forintból, valamint játszóteret is építettünk. Mindez 2,5 milliárd forint csak Solymár esetében. Ja, és az Ön által is ünnepelt KISS motorvonatokat is mi állítottuk forgalomba. Frakcióvezető asszony, Ön úgy közlekedik a körzetben mint egy előkelő idegen, aki semmit nem tud a környékről. És valóban, azt hiszem, ez a helyzet. Ön azért nem vállalja a vitát, mert semmit nem tud Budakörnyékéről, és ami még ennél is rosszabb, semmit nem tud tenni érte. Budakörnyékén is a Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.