Menczer Tamás: A tiszás megszorítócsomag létezését Magyar Péter szakértői igazolják

A közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésben reagált Menczer Tamás Magyar Péteréknek arra az állítására, miszerint nincs is tiszás megszorítócsomag.

A Fidesz kommunikációs igazgatója videós összeállításban mutatta be, hogy a Tisza Párthoz köthető szakértők a saját nyilatkozataikban hogyan beszélnek adóemelésekről, nyugdíjcsökkentésről és megszorításokról. Menczer Tamás szerint a felvételek egyértelműen cáfolják Magyar Péter állítását, miszerint nem létezik tiszás megszorítócsomag Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Menczer Tamás szerint a tiszás szakértők saját szavai után már senkinek sem mondania semmit Magyar Péterék megszorítócsomagjáról

A fideszes politikus egy olyan videó összeállítást tett közzé, amelyben a Tisza Párthoz köthető közgazdászok és szakértők a saját szavaikkal beszélnek a Magyar Péter pártja által tervezett megszorító intézkedésekről.

Magyar Péter szerint nincs tiszás megszorítócsomag. Magyar Péter hazudik. Lássuk az igazságot”

– fogalmazott Menczer Tamás a videó elején.

Ezt követően a felvételen elsőként Felcsuti Péter és Bod Péter Ákos megszólalásai hangzanak el.

Felcsuti Péter szerint:

Kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben”.

Míg Bod Péter Ákos úgy fogalmazott:

Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyijövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is.”

Menczer Tamás bejegyzése ezt követően a nyugdíjakat érintő kijelentésekre hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint Surányi György és Lengyel László is nyíltan beszéltek a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetéséről.

Surányi György azt mondta, hogy:

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.”

Lengyel László pedig úgy fogalmazott:

A 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület, na most ezt ne csináld!”

A videóban szerepel Bokros Lajos megszólalása is, aki az anyák adómentességét bírálta. Mint mondta:

A leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a háromgyerekes anyáknak a teljes, élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességet.”

Menczer Tamás felidézte azt a kijelentést is, amelyben Lengyel László arról beszél, hogy már most készülnek egy új gazdasági programmal.

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba”

– hangzik el a felvételen Lengyel Lászlótól.