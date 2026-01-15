Menczer Tamás: A tiszás megszorítócsomag létezését Magyar Péter szakértői igazolják

A közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésben reagált Menczer Tamás Magyar Péteréknek arra az állítására, miszerint nincs is tiszás megszorítócsomag.
Menczer Tamás szerint a tiszás szakértők saját szavai után már senkinek sem mondania semmit Magyar Péterék megszorítócsomagjáról
A fideszes politikus egy olyan videó összeállítást tett közzé, amelyben a Tisza Párthoz köthető közgazdászok és szakértők a saját szavaikkal beszélnek a Magyar Péter pártja által tervezett megszorító intézkedésekről.
Magyar Péter szerint nincs tiszás megszorítócsomag. Magyar Péter hazudik. Lássuk az igazságot”
– fogalmazott Menczer Tamás a videó elején.
Ezt követően a felvételen elsőként Felcsuti Péter és Bod Péter Ákos megszólalásai hangzanak el.
Felcsuti Péter szerint:
Kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben”.
Míg Bod Péter Ákos úgy fogalmazott:
Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyijövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is.”
Menczer Tamás bejegyzése ezt követően a nyugdíjakat érintő kijelentésekre hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint Surányi György és Lengyel László is nyíltan beszéltek a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetéséről.
Surányi György azt mondta, hogy:
Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.”
Lengyel László pedig úgy fogalmazott:
A 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület, na most ezt ne csináld!”
A videóban szerepel Bokros Lajos megszólalása is, aki az anyák adómentességét bírálta. Mint mondta:
A leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a háromgyerekes anyáknak a teljes, élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességet.”
Menczer Tamás felidézte azt a kijelentést is, amelyben Lengyel László arról beszél, hogy már most készülnek egy új gazdasági programmal.
Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba”
– hangzik el a felvételen Lengyel Lászlótól.
A videó végén Kéri László nyilatkozata hallható, aki szerint a Tisza Párt kormányra kerülve teljesítené a brüsszeli elvárásokat.
Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány évek óta nem hajlandó megtenni”
– fogalmazott Kéri László.
Menczer Tamás szerint a felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy a tiszás megszorítócsomag nem kitaláció, hanem egy a párthoz kötődő szakértők által nyíltan felvállalt, nagyon is létező, valódi elképzelés.