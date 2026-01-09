Menczer Tamás: Röhögés Facebookon...

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyilvános vitára és lakossági fórumra hívja a választókörzetében induló tiszás ellenfelét, mivel Magyar Péter pártja a helyi fideszes fejlesztések bejelentéseire eddig csak gúnyolódó, nevető fejekkel volt képes reagálni a Facebook-on.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pilisvörösvári oktatási fejlesztések bejelentését a Tisza Párt helyi aktivistái rendre gúnyolódással fogadták, a közösségi médiában nevető fejekkel reagálva a beruházásokra. Menczer Tamás ezért nyilvános vitára hívja ki ellenfeleit, mondván: röhögés helyett ideje lenne arról beszélni, ki mit tett és ki tud többet tenni Budakörnyékéért. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás szerint a helyi közéletnek nem a gúnyolódásról kellene szólnia

A fideszes politikus a videós bejegyzésében felidézte, hogy Pilisvörösváron a Schiller gimnáziumban 100 millió forintos fejlesztést jelentettek be, amelynek keretében megújult a tetőszerkezet, valamint korszerű, „gyönyörű kollégiumi szobák” épültek. Hozzátette: további 250 millió forint értékű fejlesztéseket terveznek a városban, rövid határidővel. Mint mondta, a részleteket kommentben is közzétette.

A bejelentést azonban Menczer Tamás szerint nem érdemi reakciók követték az ellenzék részéről.

Ezek után megjelentek a VK tiszásai és mit csinálnak? Természetesen röhögnek, nevetnek”

- mondta a Fidesz politikusa, aki szerint ez jól mutatja, mire lehet számítani az ellenzéki párttól:

Ezt várhatod a tiszásoktól! Rombolást és röhögést a Facebookon.”

Menczer Tamás ezért nyílt vitára hívta ki politikai ellenfeleit, külön is megszólítva a Tisza Párt helyi jelöltjét.

Na, akkor fiúk, lányok, szedjük össze a bátorságotokat, a felhívás vonatkozik elsősorban tiszás ellenfelemre, Bujdosó Andreára, és vitassuk meg, hogy ki tett többet és ki tud többet tenni Budakörnyékéért”

- közölte a politikus, hangsúlyozva, hogy részéről nincs akadálya a nyilvános megmérettetésnek.

Van egy érvényes meghívásunk vitára a Partizánba, én bármikor állok elébe”

- tette hozzá, majd a vita helyszíneként még egy lakossági fórum eseményt is meghirdetett.

Jövő szerdán pedig Perbálon fogok nyílt fórumot tartani 18 órától a Szent Anna-házban. Tiszások, bátorság!”

- mondta Menczer Tamás.