Menczer Tamás: Röhögés Facebookon...

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyilvános vitára és lakossági fórumra hívja a választókörzetében induló tiszás ellenfelét, mivel Magyar Péter pártja a helyi fideszes fejlesztések bejelentéseire eddig csak gúnyolódó, nevető fejekkel volt képes reagálni a Facebook-on.
Menczer Tamás szerint a helyi közéletnek nem a gúnyolódásról kellene szólnia
A fideszes politikus a videós bejegyzésében felidézte, hogy Pilisvörösváron a Schiller gimnáziumban 100 millió forintos fejlesztést jelentettek be, amelynek keretében megújult a tetőszerkezet, valamint korszerű, „gyönyörű kollégiumi szobák” épültek. Hozzátette: további 250 millió forint értékű fejlesztéseket terveznek a városban, rövid határidővel. Mint mondta, a részleteket kommentben is közzétette.
A bejelentést azonban Menczer Tamás szerint nem érdemi reakciók követték az ellenzék részéről.
Ezek után megjelentek a VK tiszásai és mit csinálnak? Természetesen röhögnek, nevetnek”
- mondta a Fidesz politikusa, aki szerint ez jól mutatja, mire lehet számítani az ellenzéki párttól:
Ezt várhatod a tiszásoktól! Rombolást és röhögést a Facebookon.”
Menczer Tamás ezért nyílt vitára hívta ki politikai ellenfeleit, külön is megszólítva a Tisza Párt helyi jelöltjét.
Na, akkor fiúk, lányok, szedjük össze a bátorságotokat, a felhívás vonatkozik elsősorban tiszás ellenfelemre, Bujdosó Andreára, és vitassuk meg, hogy ki tett többet és ki tud többet tenni Budakörnyékéért”
- közölte a politikus, hangsúlyozva, hogy részéről nincs akadálya a nyilvános megmérettetésnek.
Van egy érvényes meghívásunk vitára a Partizánba, én bármikor állok elébe”
- tette hozzá, majd a vita helyszíneként még egy lakossági fórum eseményt is meghirdetett.
Jövő szerdán pedig Perbálon fogok nyílt fórumot tartani 18 órától a Szent Anna-házban. Tiszások, bátorság!”
- mondta Menczer Tamás.