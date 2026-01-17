Hírlevél
kéri lászló

Menczer Tamás: Aki békét akar, velünk tart

2 órája
Kéri László hangot adott annak, hogy Magyarország nem tud kimaradni a háborúból. Erre figyelmeztetett a miskolci háborúellenes gyűlésről Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
kéri lászlómagyar pétermenczer tamás

A háborúellenes gyűlés sosem volt ilyen fontos, mint most - mondta a miskolci eseményen Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója rövid videós bejelentkezésében.

Menczer Tamás, Tisza, Tiszások
Menczer Tamás figyelmeztetett, nagy a tét
Fotó:  Vajda János Forrás: MTI

Tudjuk és látjuk, hogy a tiszások újra lebuktak. Minden eddiginél nagyobb bukás ugyanis, amit látunk. Kéri László elmondta, hogy a Tisza és Magyar Péter belevinné Magyarországot a háborúba - akkor is, ha a magyaroknak ez nem tetszik. És Kéri László egy nagyméretű tiszás logó előtt azt is elmondta, hogy a Tisza-kormány nem tudna és nem is akarna kimaradni a háborúból. Erről kell tehát dönteniük a magyaroknak április 12-én.

 

