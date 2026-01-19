Menczer Tamás: Amikor azt mondják, hogy ez nem előrejelzés, akkor bevallják, hogy hazudtak

Menczer Tamás a közösségi oldalán szólította meg a Telex újságíróját, Simor Dánielt, miután az hazugsággal és gátlástalansággal vádolta őt. A fideszes politikus szerint ez a hangnem nem indokolt, különösen annak fényében, hogy eddig mindig készségesen válaszolt az újságíró kérdéseire.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Medián vezetője, Hann Endre a saját szavaival ismerte el: a közvélemény-kutatási adataik nem tekinthetők valódi előrejelzésnek. Menczer Tamás ezt a választók félrevezetésének nevezte, és nyilvános vitára hívta a balliberális sajtó képviselőit. Fotó: Beliczay László / MTI Fotószerkesztõség



Menczer Tamás: Amikor egy közvélemény-kutató azt mondja, hogy az előrejelzései nem is előrejelzések, akkor bevallja, hogy hazudtak

Simor úr, ön hazugsággal és gátlástalansággal vádol engem. Na de Simor úr, ez nem méltó a munkakapcsolatunkhoz, hiszen én mindig örömmel állok a rendelkezésére és válaszolok a kérdéseire”

- fogalmazott Menczer Tamás, aki ezután felidézte, hogy a Medián egyik friss kutatása kapcsán ő korábban azt állította, hogy a Medián vezetője, Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatásaikat félreérthetően, sőt félrevezetően tálalják. Simor Dániel ezt vitatta, mondván, Hann Endre nem beszélt „hazugságról”.

A politikus ezért szó szerint idézte a Medián vezetőjének nyilatkozatát.

Én még korainak tartom ezt, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük, ez néha félreértésre is ad okot… ez még semmiképp sem előrejelzés”

- mondta Hann Endre.

Menczer Tamás szerint ez a kijelentés egyértelmű beismerés.

Amikor egy közvélemény-kutató azt mondja, hogy az előrejelzései nem is előrejelzések, és a számait nem szabad komolyan venni, akkor bevallja, hogy hazudtak. Ez a helyzet Hann Endre és a Medián esetében”

- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki a videós bejegyzése végén nyilvános találkozóra és vitára hívta a kritikus sajtó képviselőit. Mint mondta, szombaton Kaposváron a háborúellenes gyűlésre várja nemcsak Simor Dánielt, hanem a Partizán munkatársát is.

Szombaton várom szeretettel Simor urat is Kaposváron, várom Gulyás urat is a Partizántól, és várok nagy szeretettel minden balliberális újságírót”

- fogalmazott Menczer Tamás.