Menczer Tamás: Hazudik a Tisza, megszorításokra és brüsszeli parancsokra készülnek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt az Igazság órája című műsor vendége. A beszélgetést Németh Balázs vezette.

Menczer Tamás a beszélgetés elején a Tisza Pártból távozó Csercsa Balázs nyilatkozataira reagált. Mint mondta, a volt tiszás politikus nem „a sor végén álló valaki” volt, hanem egy munkacsoport vezetője, aki saját elmondása szerint akár pozícióra is számíthatott volna egy választási győzelem esetén.

Menczer szerint a nyilatkozat több szempontból is sokat elárul a Tisza működéséről. „Beszélt a jelöltállításról is, hogy kamu volt az egész, ezt már ismerjük. De a legfontosabb két dolog” – fogalmazott.

Az egyik a gazdaságpolitika kérdése. Menczer Tamás azt mondta, a Tisza kifelé mást kommunikál, mint amit belül képvisel. Állítása szerint a párt vezetése megszorító gazdasági csomagra készül, miközben ezt nyilvánosan tagadják.

– mondta, hozzátéve: a belső munkában részt vevők kizárólag a megszorításokra épülő programról hallottak.

A másik kulcskérdésként a Néppárthoz és Manfred Weberhez fűződő viszonyt emelte ki. Szerinte a sajtóban elsikkadt az a rész, amelyből az derül ki, hogy a Tisza nem önálló politikát folytat. „Kifelé azt mutatják, hogy függetlenek, de valójában azt csinálják, amit parancsba kapnak” – fogalmazott.

Menczer Tamás hangsúlyozta:

szerinte ezt mindenkinek szem előtt kell tartania 73 nappal a választás előtt.

A beszélgetésben szóba került az is, hogy Csercsa Balázs a pártközpontban dolgozott, közvetlen közelről látta a – megszorító csomagként emlegetett – mintegy 600 oldalas anyag összeállítását. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez kizárja, hogy külső értesülésekről lett volna szó.

Ott volt bent valóban a tűzközelben

– mondta.

„Rábíznád az országodat olyanokra, akik így bánnak egymással?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás, hozzátéve: szerinte a legsúlyosabb problémát továbbra is a megszorítások, valamint Ukrajna és Brüsszel kiszolgálása jelenti.

Hozzátette, Csercsa Balázs szavait Magyar Péter cáfolta, mondván ők nem szolgálják ki Brüsszelt, ennek ellenére kirohantak az EP terméből, és nem szavaztak von der Leyen ellen.