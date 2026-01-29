Menczer Tamás: Hazudik a Tisza, megszorításokra és brüsszeli parancsokra készülnek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt az Igazság órája című műsor vendége. A beszélgetést Németh Balázs vezette.
Menczer Tamás a beszélgetés elején a Tisza Pártból távozó Csercsa Balázs nyilatkozataira reagált. Mint mondta, a volt tiszás politikus nem „a sor végén álló valaki” volt, hanem egy munkacsoport vezetője, aki saját elmondása szerint akár pozícióra is számíthatott volna egy választási győzelem esetén.
Menczer szerint a nyilatkozat több szempontból is sokat elárul a Tisza működéséről. „Beszélt a jelöltállításról is, hogy kamu volt az egész, ezt már ismerjük. De a legfontosabb két dolog” – fogalmazott.
Az egyik a gazdaságpolitika kérdése. Menczer Tamás azt mondta, a Tisza kifelé mást kommunikál, mint amit belül képvisel. Állítása szerint a párt vezetése megszorító gazdasági csomagra készül, miközben ezt nyilvánosan tagadják.
Hazugságokat mutatnak kifelé, és ami bent van, az egészen más
– mondta, hozzátéve: a belső munkában részt vevők kizárólag a megszorításokra épülő programról hallottak.
A másik kulcskérdésként a Néppárthoz és Manfred Weberhez fűződő viszonyt emelte ki. Szerinte a sajtóban elsikkadt az a rész, amelyből az derül ki, hogy a Tisza nem önálló politikát folytat. „Kifelé azt mutatják, hogy függetlenek, de valójában azt csinálják, amit parancsba kapnak” – fogalmazott.
Menczer Tamás hangsúlyozta:
szerinte ezt mindenkinek szem előtt kell tartania 73 nappal a választás előtt.
A beszélgetésben szóba került az is, hogy Csercsa Balázs a pártközpontban dolgozott, közvetlen közelről látta a – megszorító csomagként emlegetett – mintegy 600 oldalas anyag összeállítását. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez kizárja, hogy külső értesülésekről lett volna szó.
Ott volt bent valóban a tűzközelben
– mondta.
„Rábíznád az országodat olyanokra, akik így bánnak egymással?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás, hozzátéve: szerinte a legsúlyosabb problémát továbbra is a megszorítások, valamint Ukrajna és Brüsszel kiszolgálása jelenti.
Hozzátette, Csercsa Balázs szavait Magyar Péter cáfolta, mondván ők nem szolgálják ki Brüsszelt, ennek ellenére kirohantak az EP terméből, és nem szavaztak von der Leyen ellen.
„Ráadásul nem csak a tiszások, hanem az ukránok is arról beszélnek, hogy Magyar Péterék kiszolgálják Brüsszelt és Ukrajnát” – húzta alá,majd hozzá tette:
Magyar Péter nincs közeli kapcsolatban az igazsággal, a valósággal, de ezért vagyunk itt, hogy ezek kiderüljenek
– szögezte le.
– A következő 73 napban komoly támadásra kell számítani ukrán részről, hiszen céljuk egy ukránbarát kormány Magyarországon, ehhez Orbán Viktor útban van, nekik Magyar Péter kell – emelte ki Menczer Tamás.
Ráadásul az ukrán sajtó már arról is írt, hogy Orbán Anita szerint a Tisza nyerésével majd megváltozik a viszony Ukrajnával, és támogatást kap az uniós tagsághoz, finanszírozáshoz.
„Ezt itt van az asztalon, minden ukrán erről beszél. Ezért arra kértem Orbán Anitát, árulja el, miről sugdolózott az ukránokkal, miről van szó valójában, a magyarok pedig döntsék el, mi a jobb Magyarországnak” – mondta a politikus.
Nem véletlenül a nyugati tőkés energiacégekben vezető embereket igazolt le a Tisza, ilyen Kapitány István is. – Mi mindenhonnan vásárolunk, ez a magyar érdek, hiszen ez adja a legolcsóbb árat, ők pedig egészen máshogy csinálnák – mondta, hozzáéve, a tiszás tiltakozást sosem hallani a brüsszeli elvárásokkal kapcsolatban. – Ilyen az energiakérdés, hiszen
nem európai érdeket képvisel von der Leyen, sokkal inkább ukrán érdekel. Oroszország kizárásával ugyanis kiszogáltatottá teszik európát és fellövik az árakat
– mutatott rá. Jelezte a diverzifikáció a több beszállítói vonalat jelenti, a Tisza pedig pont ennek ellenkezőjét támogatja, ami a vállalkozások bezárásához, munkanélküliséghez vezet.
Kitértek Bujdosó Andreára is, aki Pest 3-as VK-ban indul, és KApitány Istvánhoz hasonlóan a Shellnél dolgozott.
Csomagban érkeztek a Shelltől a Tiszához, ez nem véletlen.