Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Menczer Tamás

Menczer Tamás kihúzta DK-s ellenfele fejét a homokból

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz kommunikációs igazgatója a tőle megszokott határozott stílusban nyitotta fel DK-s ellenfele, Arató Gergely szemét. Menczer Tamás arról írt, hogy a háború kockázatának kiemelése közel sem politikai trükk, hanem fájdalmasan valós veszély.
Menczer TamásHáború UkrajnaháborúArató Gergely

Menczer Tamás Facebook-bejegyzés formájában küldött választ Arató Gergelynek. A képviselő szerint a Fidesz „trükkje”, hogy a háború veszélyeiről beszél, és hazugság az, hogy a magyarok attól félnek, elviszik a fiaikat és unokáikat az ukrán frontra. Menczer Tamás vitatta, és több példát sorolt arra, miért tartja valós kockázatnak a háború következményeit.

Menczer Tamás helyretette Arató Gergelyt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Menczer Tamás helyretette Arató Gergelyt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Menczer Tamás: Ezek a tények

 Menczer Tamás arról írt, hogy a háborúban százezrek halnak meg, és mindez Magyarország szomszédságában történik. Hivatkozott Ursula von der Leyen kijelentésére is („Európa harcban áll”), valamint arra, hogy a francia és az angol vezérkari főnök szerint olyan háborúra kell felkészülni, amilyenre a nagyszülők generációja kényszerült. 

Ez nem hazugság, nem trükk. Ezek a tények.”

– fogalmazott.

 

