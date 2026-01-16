Menczer Tamás kihúzta DK-s ellenfele fejét a homokból

Menczer Tamás Facebook-bejegyzés formájában küldött választ Arató Gergelynek. A képviselő szerint a Fidesz „trükkje”, hogy a háború veszélyeiről beszél, és hazugság az, hogy a magyarok attól félnek, elviszik a fiaikat és unokáikat az ukrán frontra. Menczer Tamás vitatta, és több példát sorolt arra, miért tartja valós kockázatnak a háború következményeit.
Menczer Tamás: Ezek a tények
Menczer Tamás arról írt, hogy a háborúban százezrek halnak meg, és mindez Magyarország szomszédságában történik. Hivatkozott Ursula von der Leyen kijelentésére is („Európa harcban áll”), valamint arra, hogy a francia és az angol vezérkari főnök szerint olyan háborúra kell felkészülni, amilyenre a nagyszülők generációja kényszerült.
Ez nem hazugság, nem trükk. Ezek a tények.”
– fogalmazott.