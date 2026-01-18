Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Amerika súlyos légicsapást indított – sikerült is likvidálniuk egy fontos személyt

Ezt tudnia kell!

Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

menczer tamás

Menczer Tamás kemény választ adott Gulyás Mártonnak – videó

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hann Endre maga vallotta be. Lehet, hogy tévedünk, azokat a számokat nem úgy kell érteni – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menczer tamáshann endreHáborúellenes Gyűlésgulyás mártondk

Menczer Tamást Gulyás Márton kérdezte a miskolci háborúellenes fórumon többek között Grönlandról meg Ukrajnáról.

Menczer Tamás Szegeden is válaszolt a kérdésekre.
Menczer Tamás válaszolt a kérdésekre. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Partizán csatorna vezetője a háborúpárti Tiszával kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a kommunikációs igazgatónak arról, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet Magyar Péter pártja a Fidesszel szemben.

Menczer Tamás mosolyogva hívta fel rá a figyelmet, hogy Medián vezetője, Hann Endre, az ATV-ben hebegett, habogott, dadogott. Ő maga vallotta be, hogy a Medián nem egy megbízható közvélemény-kutató cég.

Gulyás Márton ebből azt a következtetést vonta le, hogy Menczer Tamás egy platformra helyezkedett a DK-val. Ahogy lapunk is korábban beszámolt róla, Molnár Csaba és Gréczy Zsolt is nekitámadt a Mediánnak.

Ezúttal Gréczy Zsolt ment neki a Mediánnak

Nézze, bármilyen furcsa, még az se kizárható, hogy a DK-sok egyszer eltalálják az igazságot”

 – közölte Menczer Tamás, de azonnal jelezte, hogy őt nem a DK érdekli, hanem amit Hann Endre mondott, 

Lehet, hogy tévedünk, azokat a számokat nem úgy kell érteni.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!