Menczer Tamás kemény választ adott Gulyás Mártonnak – videó

Menczer Tamást Gulyás Márton kérdezte a miskolci háborúellenes fórumon többek között Grönlandról meg Ukrajnáról.

Menczer Tamás válaszolt a kérdésekre. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Partizán csatorna vezetője a háborúpárti Tiszával kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a kommunikációs igazgatónak arról, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet Magyar Péter pártja a Fidesszel szemben.

Menczer Tamás mosolyogva hívta fel rá a figyelmet, hogy Medián vezetője, Hann Endre, az ATV-ben hebegett, habogott, dadogott. Ő maga vallotta be, hogy a Medián nem egy megbízható közvélemény-kutató cég.

Gulyás Márton ebből azt a következtetést vonta le, hogy Menczer Tamás egy platformra helyezkedett a DK-val. Ahogy lapunk is korábban beszámolt róla, Molnár Csaba és Gréczy Zsolt is nekitámadt a Mediánnak.