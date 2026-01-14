Az EU többszörösét kapta Ukrajna, mint amit Magyarország kapott az elmúlt 20 évben! És Zelenszkij további milliárdokat követel – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás összehasonlításként közölte, hogy Ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie.” Menczer Tamás: Egy tiszás bábkormány megsarcolná a magyar családokat. Fotó: MTI/Kovács Attila Ez a következőket jelentené: a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését,

a rezsicsökkentés eltörlését,

az egykulcsos adó eltörlését,

az otthonteremtési támogatások eltörlését,

az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését,

a munkáshitel eltörlését. Menczer Tamás hozzátette, hogy a lista közelről se teljes. Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana” – figyelmeztet a kommunikációs igazgató.

