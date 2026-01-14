Menczer Tamás: Egy tiszás bábkormány megsarcolná a magyar családokat.

Az EU többszörösét kapta Ukrajna, mint amit Magyarország kapott az elmúlt 20 évben! És Zelenszkij további milliárdokat követel – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás összehasonlításként közölte, hogy
Ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie.”
Ez a következőket jelentené:
- a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését,
- a rezsicsökkentés eltörlését,
- az egykulcsos adó eltörlését,
- az otthonteremtési támogatások eltörlését,
- az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését,
- a munkáshitel eltörlését.
Menczer Tamás hozzátette, hogy a lista közelről se teljes.
Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana”
– figyelmeztet a kommunikációs igazgató.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!