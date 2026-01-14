Hírlevél
1 órája
Az EU többszörösét kapta Ukrajna, mint amit Magyarország kapott az elmúlt 20 évben! És Zelenszkij további milliárdokat követel – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
menczer tamáskormányukrajnabrüsszelitákeu

Menczer Tamás összehasonlításként közölte, hogy 

Ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie.”

Menczer Tamás: Egy tiszás bábkormány megsarcolná a magyar családokat.
Menczer Tamás: Egy tiszás bábkormány megsarcolná a magyar családokat. Fotó: MTI/Kovács Attila

Ez a következőket jelentené:

  • a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, 
  • a rezsicsökkentés eltörlését, 
  • az egykulcsos adó eltörlését, 
  • az otthonteremtési támogatások eltörlését, 
  • az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését, 
  • a munkáshitel eltörlését.

Menczer Tamás hozzátette, hogy a lista közelről se teljes. 

Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana”

 – figyelmeztet a kommunikációs igazgató.

 

