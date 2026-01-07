Nyakunkban a háború? Rendkívüli hírt osztott meg Menczer Tamás

„2027-ben, vagyis jövőre akarnak csatlakozni az ukránok az Európai Unióhoz. Nem 2030-ban, nem 2029-ben, hanem jövőre! Ezt mondta a(z ukrán) miniszterelnök-helyettes” – tájékoztatott Facebook-videójában Menczer Tamás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: Lisi Niesner/AFP pool)

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindez azt jelenti, hogy nem tisztelik a magyarok döntését. Azt is jelenti, hogy behozzák a háborút Európába, vagyis jövőre egész Európa háborúban áll majd.

És ha jön egy Tisza-kormány, akkor mi is. Mondjunk nemet a háborúra és mondjunk nemet a Tiszára is!

– jelentette ki.