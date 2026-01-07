Nyakunkban a háború? Rendkívüli hírt osztott meg Menczer Tamás

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

Menczer Tamás

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Nem 2030-ban, hanem már 2027-ben csatlakozna Ukrajna az Európai Unióhoz a kijevi miniszterelnök-helyettes szerint – figyelmeztetett Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez a magyarok döntésének semmibevételét és a háború Európába hozását jelentené. Mindezt a Tisza-kormány Magyarországra is kiterjesztené.
Menczer TamásTisza PártEU-csatlakozásUkrajna

„2027-ben, vagyis jövőre akarnak csatlakozni az ukránok az Európai Unióhoz. Nem 2030-ban, nem 2029-ben, hanem jövőre! Ezt mondta a(z ukrán) miniszterelnök-helyettes” – tájékoztatott Facebook-videójában Menczer Tamás.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky greets Italian Prime Minister Giorgia Meloni as they arrive to pose for a family photo on December 15, 2025 at the Chancellery in Berlin, where they meet for talks on how to end the grinding war of Russia with Ukraine. (Photo by Lisi Niesner / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: Lisi Niesner/AFP pool)

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindez azt jelenti, hogy nem tisztelik a magyarok döntését. Azt is jelenti, hogy behozzák a háborút Európába, vagyis jövőre egész Európa háborúban áll majd. 

És ha jön egy Tisza-kormány, akkor mi is. Mondjunk nemet a háborúra és mondjunk nemet a Tiszára is!

– jelentette ki.

 

