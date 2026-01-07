Nyakunkban a háború? Rendkívüli hírt osztott meg Menczer Tamás

Nem 2030-ban, hanem már 2027-ben csatlakozna Ukrajna az Európai Unióhoz a kijevi miniszterelnök-helyettes szerint – figyelmeztetett Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez a magyarok döntésének semmibevételét és a háború Európába hozását jelentené. Mindezt a Tisza-kormány Magyarországra is kiterjesztené.
„2027-ben, vagyis jövőre akarnak csatlakozni az ukránok az Európai Unióhoz. Nem 2030-ban, nem 2029-ben, hanem jövőre! Ezt mondta a(z ukrán) miniszterelnök-helyettes” – tájékoztatott Facebook-videójában Menczer Tamás.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindez azt jelenti, hogy nem tisztelik a magyarok döntését. Azt is jelenti, hogy behozzák a háborút Európába, vagyis jövőre egész Európa háborúban áll majd.
És ha jön egy Tisza-kormány, akkor mi is. Mondjunk nemet a háborúra és mondjunk nemet a Tiszára is!
– jelentette ki.
