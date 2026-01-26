Menczer Tamás csattanós választ adott Gulyás Márton kérdésére – videó

Az ellenfeleink itthon és Brüsszelben a háborút választják. Április 12-én a választás egyértelmű: ha a brüsszeliek felveszik Ukrajnát az Unióba, Európa fejtetőig áll a háborúban – mondta el Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfői Facebook-videójában.
A Partizán műsorvezetője Gulyás Márton arról kérdezte Menczer Tamást, hogy nem tart-e attól, hogy Magyarország nem egyenlő jogokkal rendelkező partner a Béketanácsban.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta:
Nem tartok semmitől, mert Donald Trump az egyetlen reményünk a békére.”
Menczer Tamás: Ez lesz, ha nem lesz béke
A politikus azt is hozzátette, reméli sikerül is neki. Felhívta a figyelmet arra is, ha nem sikerül és a brüsszeliek fölveszik Ukrajnát '27-ben az Unióba, akkor Európa 12 hónap múlva fejtetőig áll a háborúban.
Mi a békét választjuk. Az ellenfeleink itthon, meg Brüsszelben meg a háborút. Ebből lehet választani majd április 12-én”
– mutatott rá Menczer.
