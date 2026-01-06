Menczer Tamás: Háború vagy béke? Ez lesz a választás tétje

Hírlevél
22 perce
Az idei választáson háborúról vagy békéről kell döntenünk – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a háború kérdése határozza meg a közelgő választás valódi tétjét.
Menczer TamásManfred Weberháborúbéke

Határozott hangvételű videóval jelentkezett Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. 




Háború vagy béke? – Menczer Tamás egyetlen kérdést sem hagyott nyitva

Manfred Weber a legnagyobb háborús uszító. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030

– fogalmazott.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az idei választásoknak súlyos tétje van, hiszen 

háború és béke között kell dönteni

– emelte ki.

 

 

