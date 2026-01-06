Menczer Tamás: Háború vagy béke? Ez lesz a választás tétje

Az idei választáson háborúról vagy békéről kell döntenünk – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a háború kérdése határozza meg a közelgő választás valódi tétjét.

Vágólapra másolva!

Határozott hangvételű videóval jelentkezett Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás határozott hangvételű videóval jelentkezett a közösségi oldalán Háború vagy béke? – Menczer Tamás egyetlen kérdést sem hagyott nyitva Manfred Weber a legnagyobb háborús uszító. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030 – fogalmazott. A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az idei választásoknak súlyos tétje van, hiszen háború és béke között kell dönteni – emelte ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!