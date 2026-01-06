Menczer Tamás: Háború vagy béke? Ez lesz a választás tétje

Az idei választáson háborúról vagy békéről kell döntenünk – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a háború kérdése határozza meg a közelgő választás valódi tétjét.
Határozott hangvételű videóval jelentkezett Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Háború vagy béke? – Menczer Tamás egyetlen kérdést sem hagyott nyitva
Manfred Weber a legnagyobb háborús uszító. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. A céldátum 2030
– fogalmazott.
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az idei választásoknak súlyos tétje van, hiszen
háború és béke között kell dönteni
– emelte ki.
