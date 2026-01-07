Menczer Tamás: Nem hadigazdaságot akarunk, hanem békegazdaságot

Nem fogadjuk el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot akarunk, hanem békegazdaságot – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás tájékoztatott, sok európai országban csak megszorításokra lehet számítani, de ez nem a magyar út. Fotó: KKM

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint a hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – lásd tiszás megszorítócsomag – és elküldik Ukrajnába. A békegazdaság ezzel szemben azt jelenti, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt a hadikölcsönben sem. A brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesítjük, amit vállaltunk

– jelentette ki.

Menczer Tamás felvázolta, milyen a magyar út

A politikus tájékoztatott, sok európai országban csak megszorításokra lehet számítani, de ez nem a magyar út. Az ugyanis egészen más:

családi adókedvezmény duplázás,

édesanyák adómentessége,

13. és 14. havi nyugdíj,

hathavi fegyverpénz,

a tanárok bérének emelése.

Ezt úgy tudja a kormány megcsinálni, hogy Magyarország 2010-ben más útra lépett, mint a számos európai ország.

Nekünk magyaroknak van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, amelyben egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. És van egy családalapú társadalmi rendszerünk. Ez a kulcs. És ez a jövő

– zárta gondolatait a politikus.