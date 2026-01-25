Menczer Tamás elmondta, mi a három legfontosabb szó ma Magyarországon

Hogy ki a legalkalmasabb Magyarország vezetésére, az nem is kérdés – hangsúlyozta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás kijelentette, hogy a veszélyek soha nem voltak akkorák, mint most.
Ennek megfelelően, a
három legfontosabb szó a béke és Orbán Viktor”
– jelentette ki a kommunikációs igazgató.
A béke ugyanis veszélyben van, hiszen amit elfogadott a brüsszeli vezetés, hogy Ukrajna jövőre uniós tag lesz,
akkor jövőre egész Európa háborúban áll.”
A béke mellett a magyarok pénze is veszélyben van, mivel azt a 1500 milliárd dollárt, amire Ukrajnának szüksége van, a tagállamokkal akarják megfizettetni.
A békénket és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál maradjon, ezt csak Orbán Viktor tudja elérni, a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja”
– zárta gondolatait Menczer Tamás.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!