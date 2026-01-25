Hírlevél
Menczer Tamás elmondta, mi a három legfontosabb szó ma Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hogy ki a legalkalmasabb Magyarország vezetésére, az nem is kérdés – hangsúlyozta Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
menczer tamásukrajnaHáborúellenes Gyűlésorbán viktorbéke

Menczer Tamás kijelentette, hogy a veszélyek soha nem voltak akkorák, mint most.

Menczer Tamás Kaposváron is válaszolt a kérdésekre.
Menczer Tamás Kaposváron is válaszolt a kérdésekre Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ennek megfelelően, a 

három legfontosabb szó a béke és Orbán Viktor”

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A béke ugyanis veszélyben van, hiszen amit elfogadott a brüsszeli vezetés, hogy Ukrajna jövőre uniós tag lesz, 

akkor jövőre egész Európa háborúban áll.”

A béke mellett a magyarok pénze is veszélyben van, mivel azt a 1500 milliárd dollárt, amire Ukrajnának szüksége van, a tagállamokkal akarják megfizettetni. 

A békénket és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál maradjon, ezt csak Orbán Viktor tudja elérni, a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja”

– zárta gondolatait Menczer Tamás.

 

